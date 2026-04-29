Emergència habitacional
El PP, Vox i Junts tomben al Congrés el decret de pròrroga dels lloguers
Bustinduy critica a les tres formacions que votin en contra per «entossudiment ideològic»
L’absència de ministres socialistes en el debat evidencia el xoc amb Sumar
Miguel Ángel Rodríguez
La victòria de Sumar davant el PSOE fa poc més d’un mes, quan es va plantar a les portes del Consell de Ministres per arrencar al seu soci una pròrroga dels lloguers de dos anys i un límit a la pujada anual de preus del 2%, s’ha convertit aquest dimarts en una derrota de l’Executiu en mans del PP Vox i Junts, que han votat en contra del decret de vivenda. Pablo Bustinduy, ministre de Consum, ha defensat la norma per tots els mitjans, amb l’únic recolzament moral de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun i Mónica García al grup blau del Govern, malgrat que el guió ja estava escrit. "Si avui aquest Congrés tomba la pròrroga dels lloguers, aquest ‘no’ tindrà davant tot Espanya cadascun dels seus noms i cognoms", ha avisat. De res han servit les seves paraules, que s’han xocat contra 177 ‘nos’. "Sinvergüenzas", els ha cridat una dona des de la tribuna de convidats en plena votació.
Després de més d’un mes en què els membres de Sumar han tractat per tots els mitjans d’aconseguir els recolzaments necessaris per convalidar el reial decret que fa front a les conseqüències de la guerra a l’Iran al mercat del lloguer, Junts han acabat de donar el toc de gràcia a una norma que ja va néixer ferida. "El Govern sabia perfectament quines eren les nostres objeccions, tant tècniques com de fons, i ha decidit ignorar-les [...] malgrat saber que Junts no ho podria avalar tal com està", li ha retret la diputada postconvergent Marta Madrenas.
Abstenció del PNB
Entre les crítiques de Junts hi havia que no es contempli com a requisit per a la pròrroga l’estar al dia en els pagaments, que el 2% del límit no seguís un "criteri econòmic" o que la norma entrés en conflicte amb la llei de vivenda del 2023. "És jurídicament defectuós, econòmicament incoherent i socialment ineficaç, per tots aquests motius, no per sectarisme, no per ideologia, nosaltres no podem donar el nostre vot", ha detallat Madrenas. A aquestes mateixes "raons formals i de fons" s’ha aferrat la portaveu del PNB, Maribel Vaquero, per defensar l’abstenció del seu partit.
Molts menys arguments han ofert PP i Vox per al seu vot en contra. El diputat popular Daniel Pérez ha denunciat que la norma és "perjudicial" i que el Govern és "un autèntic circ" per impulsar política de vivenda que han portat a una "situació límit". Així, ha titllat el decret de "pastitx d’ideologia, incompetència i mentides". No obstant, no ha donat arguments concrets sobre el rebuig del seu partit. Tampoc ho ha fet Carlos Hernández Quero, de Vox, que tan sols ha acusat el Govern de tots els mals del mercat de la vivenda, des dels límits de preu que "desplomen" l’oferta a l’arribada de migrants que busquen una llar.
Bustinduy, que en la seva primera intervenció apel·lava a la "responsabilitat" de tots els partits perquè més de tres milions d’espanyols no vegin com vencen els contractes de lloguer al llarg d’aquest any i el que ve, amb la consegüent pujada de preus que pot portar i la recerca d’un nou immoble, ha acabat retraient a aquests partits la seva "desconnexió" amb la realitat. "No tenen un argument real per votar en contra [...]. Ho faran per tacticisme, per entossudiment ideològic, perquè es creuen impunes", els ha etzibat. Després, un per un, els ha anat retraient les seves actituds.
Al Partit Popular l’ha avisat que entre el seu electorat hi ha el doble d’inquilins que de casolans, una cosa que contrasta amb l’altra realitat que es viu al grup popular. A Vox els ha retret que vagin de "patriotes" per després plantar-se davant els fons voltors d’altres països. I a Junts, els ha criticat les raons reals del seu rebuig: "No tot són fitxes en un tauler de negociació, no tot pot ser-ho".
El ministre d’Economia no ha sigut l’únic que s’ha encarat aquestes formacions. La resta de portaveus també ho han fet, amb protagonisme especial de Gabriel Rufián. El diputat d’ERC, fidel al seu estil, s’ha tret de la butxaca un bitllet de cinquanta euros que ha col·locat a la tribuna d’oradors. "Aquesta és la seva bandera, la que comparteixen amb PP i amb Vox per fastiguejar gairebé 3 milions de persones", ha dit als postconvergents. Minuts després s’ha viscut un moment tens quan Rufián, amb un tac de fulls amb testimonis de ciutadans catalans amb contractes de lloguer a punt de vèncer, s’ha dirigit als escons de Junts per entregar-los-hi. Cap dels diputats l’ha mirat a la cara i han sigut els grups del PP i de Vox els que l’han acusat de "teatrer".
Crisi interna
La disputa no ha sigut només amb les formacions de la dreta de l’hemicicle. L’elaboració del decret, primer, i la seva negociació posterior amb els socis ha tensat les relacions entre PSOE i Sumar. L’absència de ministres socialistes a l’hemicicle, amb Bustindui només acompanyat pels de Sumar, evidenciava aquest xoc. Moltes de les crítiques dels aliats han anat directament dirigides a la responsable d’Habitatge, Isabel Rodríguez, per no acudir al debat i per les polítiques que impulsava el seu ministeri. Fonts d’aquest mateix han explicat que Rodríguez estava en aquell moment en la sessió de control al Senat.
El mateix Bustinduy s’ha afegit al toc d’atenció dels aliats habituals del Govern per demanar-los en vivenda la "mateixa ambició, valentia i coherència" que aplica Pedro Sánchez a l’agenda internacional. "Espero que aquest debat serveixi perquè puguem reunir la voluntat política suficient perquè des de demà mateix tornar a portar aquesta mesura, tornar a portar la pròrroga i tornar a portar un programa ambiciós". Dirigint-se als seus, ha assegurat que continua "donant la batalla les vegades que faci falta fins que el dret a la vivenda s’obri pas".
Minuts després de la derrota i semblant agafar el guant de Bustinduy, fonts del Ministeri de Vivenda han explicat que impulsaran un pla fiscal i de lloguer de temporada, amb contractes menors d’un any, donant així continïtat a l’anunci de Pedro Sánchez a principis d’any per bonificar l’IRPF de les rendes de lloguer.
