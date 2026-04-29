El PSC nomena dos nous regidors a Ripoll després de la crisi per haver facilitat els pressupostos d’Orriols
El PSC disuelve la agrupación de Ripoll y designará a dos concejales
Tony Di Marino
El PSC ja té relleu a Ripoll després de la crisi oberta per l’abstenció dels dos regidors socialistes que va permetre aprovar els pressupostos del govern de Sílvia Orriols. El partit ha proposat Paco Morillo i Jorge Iglesias com a nous representants a l’Ajuntament, en una nova etapa després de forçar la dimissió dels dos edils i dissoldre l’agrupació local.
La crisi va esclatar a principis d’abril, quan els dos regidors del PSC a Ripoll es van abstenir en la votació dels comptes municipals. Aquella decisió va facilitar que el pressupost del govern d’Aliança Catalana tirés endavant i va provocar la reacció de la direcció socialista de Salvador Illa. Després que ningú de la llista del PSC que es va presentar a Ripoll estigués disposat a agafar l’acta de regidor, la federació gironina va acordar dissoldre l’agrupació de Ripoll i crear una comissió gestora, argumentant que la "línia vermella de no pactar amb l’extrema dreta s’ha de respectar a tot Catalunya".
Després d’aquell moviment, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va explicar que el partit treballava "intensament" per trobar nous lideratges al municipi. Moret també va avançar que les persones que assumirien aquesta responsabilitat no formarien part de la llista electoral socialista a Ripoll, una cosa que la llei electoral permet si ningú de la candidatura vol entrar al consistori.
Els escollits són Paco Morillo i Jorge Iglesias. Segons el PSC, tots dos assumeixen "una feina difícil" i tindran l’encàrrec de remarcar el compromís del partit amb Ripoll i amb "els valors d’igualtat i de democràcia que representen totes les esquerres al municipi".
Paco Morillo, veí de Ripoll, va desenvolupar tota la seva trajectòria laboral a Fibran Group i ha estat vinculat a la UGT, sindicat amb el qual va exercir com a representant sindical al comitè de la seva empresa durant més de vint anys. També ha estat entrenador de futbol a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, a més d’entrenador de futbol sala i àrbitre d’aquest esport.
Jorge Iglesias, nascut a Montevideo, va arribar a Catalunya arran de la situació política del seu país. Ha treballat a Artigas Alimentària, on va ser representant sindical, i durant divuit anys va exercir com a secretari d’organització de la Unió Territorial de la UGT a les comarques gironines. Actualment jubilat, participa en projectes de la UGT al Ripollès adreçats a joves i joves immigrants.
El PSC destaca que Morillo i Iglesias són dues persones conegudes i apreciades al Ripollès i subratlla la seva trajectòria a favor de la diversitat, la inclusió i els valors humans i progressistes.
