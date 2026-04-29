Eurocambra
Retirada la immunitat a Alvise Pérez per ser jutjat per assetjament
Mario Saavedra
El Parlament Europeu va suspendre ahir la immunitat de l’eurodiputat espanyol Luis Alvise Pérez per ser jutjat pel Tribunal Suprem per un cas de presumpte assetjament a les xarxes a la fiscal delegada de delictes d’odi i discriminació a València, Susana Gisbert. Així ho ha decidit aquest dimarts una majoria d’euridiputats durant el ple de la institució europea a Estrasburg (França). La votació s’ha realitzat a mà alçada i la majoria ha recolzat la proposta de suplicatori de suspensió de la comissió d’Assumptes Jurídics per treure la protecció legal especial del líder de S’ha acabat La Fiesta (SALF), tal com va sol·licitar l’alt tribunal espanyol, per poder processar-lo pel presumpte assetjament.
El Parlament Europeu destaca que els fets van ser presumptament comesos el 2024, abans que adquirís la seva condició de parlamentari. Alvise Pérez hauria difós en un canal de Telegram missatges contra la fiscal que van desencadenar una allau de comentaris insultants.
"Estic encantat d’anar a declarar davant un jutge. Si em preguntessin per les meves victòries judicials tant com per les meves imputacions, tindria el mateix nombre de respostes per a totes dues, perquè ho guanyo tot", va dir Alvise Pérez a EL PERIÓDICO després d’analitzar el cas, el Parlament no aprecia indicis de persecució política (fumus persecutionis). Per això, decideix suspendre la immunitat d’Alvise Pérez i comunicar la decisió a les autoritats espanyoles perquè continuï el procediment judicial.
