Sánchez defensa "intervenir" en el mercat per contenir els preus
El president del Govern reclama protegir els drets de tota la població al marge del temps d’empadronament
Luis Ángel Sanz
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha intervingut en el fòrum mundial d’alcaldes que organitza Bloomberg a Madrid, Bloomberg CityLab. El cap de l’Executiu ha defensat que els governs han "d’intervenir als mercats que no funcionen", com és el del lloguer de vivendes, perquè "on no es fa, els preus pugen de manera desbocada; on s’actua, hi ha resultats i on no, el problema s’agreuja".
El mateix dia que es vota al Congrés el decret sobre vivenda que ha impulsat el Govern, Sánchez ha situat la vivenda com "la principal raó de desigualtat a Espanya" i ha posat com a exemple la gestió de l’Executiu d’Espanya i de l’Ajuntament de Barcelona per frenar els preus davant ciutats com Madrid, Budapest o Lisboa, on "les famílies destinen més del 70% dels seus ingressos a vivenda", cosa que suposa "una font d’injustícies incalculable". Sánchez ha recordat la llei de vivenda del 2023 que va aprovar el seu Govern, que permet crear zones tensionades per intervenir el mercat del lloguer i aconseguir "una oferta de vivenda més assequible". Les comunitats del PP han rebutjat aplicar aquesta norma, que sí que aplica, per exemple, la Generalitat catalana.
En presència, per exemple, dels alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Londres, Sadiq Khan, Baltimore o Varsòvia, entre molts d’altres, Pedro Sánchez els ha reclamat que "protegeixin i defensin els drets de tots els ciutadans", però "sense importar el temps que fa que estan empadronats o el seu país d’origen", ha asseverat, amb referència sense citar-la a la nova prioritat nacional que ha imposat Vox en els acords de govern autonòmics entre el Partit Popular i la formació d’extrema dreta.
Regularització massiva
El president del Govern ha defensat també la regularització massiva d’immigrants, ressaltant que es tracta d’"un reconeixement de drets dels que ja viuen a Espanya". "Són els nostres veïns", ha afegit, "i el que fem ara és reconèixer-los drets i obligacions per afavorir la seva integració en la diversitat". Una regularització, ha destacat també, que serà "font de riquesa, prosperitat i dinamisme".
El president ha demanat "valentia" i "compromís" als alcaldes espanyols perquè encapçalin el procés de regularització en marxa perquè les ciutats són les primeres a beneficiar-se’n. "El que estem fent és afavorir la seva integració i, per tant, enfortir les nostres societats", ha insistit. En la seva intervenció al fòrum, ha volgut posar en relleu la importància que tenen les ciutats, un "valuós laboratori" del qual extreure les oportunitats que les crisis sempre impliquen. "Ja no només gestionen el local, també actuen, determinen el curs del global i, per tant, transformen les nostres societats", ha remarcat.
