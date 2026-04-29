Cas Epstein
Starmer s’aferra al càrrec malgrat la pressió pel cas Mandelson
Lucas Font
Les conseqüències del cas Mandelson han provocat un inusual consens en l’oposició britànica. Tots els partits, a excepció del Partit Laborista, han recolzat una moció del Partit Conservador perquè el primer ministre, Keir Starmer, se sotmeti a una investigació del comitè de Privilegis de la Cambra dels Comuns per mentir presumptament en seu parlamentària sobre el procés de nomenament de l’exministre Peter Mandelson com a ambaixador a Washington. La proposta dels tories ha afegit més pressió sobre Starmer, tot i que no ha aconseguit prosperar a causa de la negativa de la gran majoria del grup laborista a donar-li el seu suport.
L’oposició considera que el primer ministre va mentir quan va afirmar que Mandelson havia superat amb èxit els processos de selecció per ser nomenat ambaixador a finals del 2024. Unes afirmacions que, segons es va conèixer més tard, van resultar ser falses. Mandelson, vinculat amb el pederasta Jeffrey Epstein, no va superar el procés de selecció, però el Ministeri d’Exteriors va decidir desobeir la recomanació dels funcionaris i va donar llum verda al seu nomenament malgrat els dubtes que ja hi havia en aquell moment. La gran pregunta és si Starmer coneixia la decisió d’Exteriors i va mentir de manera deliberada al Parlament.
Pressió sobre els laboristes
El primer ministre ha insistit que, en cas d’haver conegut els vincles de Mandelson amb Epstein, mai l’hauria nomenat ambaixador. Unes explicacions que no han convençut la líder de l’oposició, Kemi Badenoch, que va instar els diputats laboristes a afegir-se a la moció per evitar perdre credibilitat davant els seus electors. "Quan van ser elegits, van prometre als seus electors integritat i uns estàndards elevats. Estic segura que, en aquell moment, la majoria de vostès ho deien seriosament", va dir en la seva intervenció a la Cambra dels Comuns.
