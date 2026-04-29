Tensió global
El suport a Israel es desploma als EUA i qüestiona el futur de l’ajuda militar
El 60% dels nord-americans tenen una opinió desfavorable de l’Estat sionista, un percentatge que augmenta fins al 80% entre els demòcrates
Ricardo Mir de Francia
Rahm Emanuel va ser cap de gabinet de Barack Obama i alcalde de Chicago, ni massa moderat ni massa progressista, la quinta essència de l’establishment demòcrata. Criat en una família jueva i molt sionista, Emanuel va fer del recolzament incondicional a Israel un dels elements de la seva identitat política. Però fa només uns dies, aquest mateix dirigent, un dels noms que sona per lluitar per la candidatura demòcrata en les pròximes presidencials, va posar de manifest fins a quin punt han canviat en el seu partit les postures cap a l’Estat jueu. "No més ajuda financera i militar a Israel pagada pels contribuents nord-americans", va dir taxatiu en el programa de televisió de Bill Maher. "Sou un país com la resta dels nostres aliats: El Japó, Corea del Sud, els britànics, els alemanys. Podeu comprar el que vulgueu, però heu de respectar les lleis".
Israel és el país que més ajuda exterior ha rebut dels EUA des de la Segona Guerra Mundial, segons l’Oficina d’Investigació del Congrés. Ni més ni menys que 175.000 milions de dòlars, als quals caldria afegir uns altres 18.000 milions des que comencés la guerra sense fi al Pròxim Orient el 2023. Principalment en ajuda militar, que ha servit a l’Estat jueu per desenvolupar una de les indústries més punteres del món i mantenir una superioritat militar aclaparadora al seu veïnat. Però per primera vegada en moltes dècades, aquesta ajuda –sempre bipartidista i sacrosanta– comença a estar seriosament en qüestió.
Es va veure fa dues setmanes, quan es van emportar al Senat dues resolucions per enviar buldòcers i bombes d’una tona a Israel. Totes dues van ser aprovades a la Cambra, però amb una oposició sense precedents. 40 demòcrates van votar en contra de l’entrega de les excavadores, que Israel utilitza per demolir cases palestines i libaneses a Gaza, Cisjordània i el sud del Líban, i 36 més de les bombes d’una tona, que han matat milers de civils palestins i libanesos. Encara més significatiu va ser que tots els senadors demòcrates amb aspiracions presidencials van rebutjar les dues mocions.
Ràpida evolució
"És extraordinari", assegura a EL PERIÓDICO Josh Paul, un exfuncionari del Departament d’Estat que supervisava les transferències d’armes a altres països fins que va presentar la seva dimissió a finals del 2023 en protesta per la complicitat nord-americana a la brutal campanya israeliana a Gaza. "Una cosa així hauria sigut inconcebible fa quatre anys i el fet de tenir el 85% dels senadors demòcrates en contra, no només demostra que existeix un seriós debat sobre això a les files demòcrates, sinó que molt probablement es reflectirà en les polítiques d’una futura Administració demòcrata".
L’evolució d’aquest tipus de resolucions és molt il·lustrativa. Quan l’independent Bernie Sanders va introduir la primera moció per bloquejar les transferències d’armes a Israel el 2012, ni tan sols va aconseguir que es portés a votació. Quan finalment ho va aconseguir el 2024, 15 senadors (dels 100 de la cambra) li van donar suport. Un any després en van ser 27 i, la setmana passada, 40. De les dues cambres del Senat, és de llarg les més moderada.
La creixent oposició política s’explica essencialment per la caiguda de les simpaties cap a Israel entre l’opinió pública. El 60% dels nord-americans tenen avui una opinió desfavorable d’Israel, set punts més que l’any passat, un percentatge que augmenta fins al 70% entre els menors de 50 anys, segons un sondeig recent del Pew Research Center. Per afiliació política, el rebuig és aclaparador entre els votants demòcrates i els independents propensos a votar el partit: un 80%. El pèndol només difereix entre els republicans: un 58% continua tenint una opinió favorable de l’Estat sionista, però només pel pes dels més grans de 50 anys. Entre els joves una majoria tenen una impressió negativa.
Entre els votants religiosos, el suport a Israel també va caure significativament des del 2022: 14 punts entre els protestants i 23 entre els catòlics. "El comportament d’Israel, particularment a Gaza, però ara també en el context de la guerra amb l’Iran, va deixar molt clar al públic nord-americà els trets de l’ocupació israeliana i de la seva activitat militar", diu Paul per explicar els motius del divorci.
Sense el recolzament incondicional de Washington, traduït en impunitat per a les seves accions, és molt qüestionable que hauria pogut mantenir l’ocupació dels territoris palestins i les seves polítiques expansionistes de colonització. Ara aquest recolzament comença a estar en dubte i molt hauran de canviar les seves polítiques perquè Israel pugui revertir el seu divorci en curs de l’opinió pública nord-americana.
