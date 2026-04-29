Visita d’Estat
Trump i Carles III reivindiquen els llaços entre els EUA i el Regne Unit
El president nord-americà aparca els atacs contra el seu aliat històric
El rei fa una crida a la unitat en un discurs simbòlic
«Malgrat les discrepàncies, ens mantenim units», afirma el monarca al Capitoli
Lucas Font
La visita d’Estat de Carles III d’Anglaterra als Estats Units està complint ara per ara la seva principal comesa: el de greixar unes relacions bilaterals en hores baixes. El monarca, acompanyat de la reina Camil·la, va ser rebut ahir a la Casa Blanca pel president nord-americà, Donald Trump, i per la seva dona, Melania, en uns actes marcats pels afalacs mutus i per la reivindicació dels llaços històrics entre els Estats Units i el Regne Unit en el 250è aniversari de la independència del país nord-americà. Trump va aparcar, almenys temporalment, els atacs contra el seu aliat històric mentre que el rei va fer una crida a la unitat en un discurs simbòlic al Capitoli.
Han passat més de tres dècades des de l’última vegada que un monarca britànic es va dirigir al Congrés nord-americà. Ho va fer Isabel II el 1991, en un moment en què l’aliança entre els dos països gaudia de bona salut. Una situació molt diferent de l’actual, marcada pels repetits atacs de Trump contra els països europeus per la seva negativa a participar en la guerra a l’Iran, per la seva baixa inversió en defensa i per una balança comercial que considera injusta. En aquest context, Carles III va mirar de recordar a Washington qui són els seus aliats amb un discurs conciliador i contundent a parts iguals.
Aliança històrica
"Els reptes a què ens enfrontem són massa grans perquè una sola nació pugui assumir-los per si sola. En aquest entorn impredictible, la nostra aliança no pot adormir-se ni donar per descomptat que els nostres principis fonamentals perduraran per si sols", va alertar el monarca, en un discurs supervisat acuradament pel Govern britànic. "Siguin quines siguin les nostres diferències, siguin quins siguin els desacords que puguem tenir, estem units en el nostre compromís de defensar la democràcia", va afirmar.
Carles III va fer menció als llaços històrics entre els dos països i va recordar les fites a què han arribat de manera conjunta, al mateix temps que va posar en valor el suport del Regne Unit als EUA en els moments de necessitat. Un missatge que semblava dirigir-se directament a Trump i als seus atacs contra l’OTAN. "Hem respost junts a l’anomenada, tal com els nostres pobles han fet durant més d’un segle, colze a colze, al llarg de dues guerres mundials, la Guerra Freda, l’Afganistan i altres moments que han marcat la nostra seguretat comuna".
L’Executiu laborista ha jugat la carta de la monarquia per destensar la relació amb un Trump que ha sigut especialment crític amb Starmer durant els últims mesos. Aquesta estratègia sembla haver fet efecte, segons els repetits elogis que el president nord-americà va llançar al Regne Unit en la recepció als reis a la Casa Blanca unes hores abans.
"En els segles transcorreguts des que vam conquistar la nostra independència, els nord-americans no hem tingut amics més pròxims que els britànics. Compartim les mateixes arrels, parlem el mateix idioma, defensem els mateixos valors i, junts, els nostres soldats han defensat la mateixa civilització extraordinària sota dos estendards de color vermell, blanc i blau", va assegurar el republicà.
Poc després de la recepció als jardins de la Casa Blanca, el líder nord-americà va mantenir una trobada amb Carles III al Despatx Oval, després de la qual va tornar a llançar lloances al monarca. "És una persona fantàstica. Són persones increïbles i és un veritable honor", va dir el magnat. Els repetits afalacs i les bones paraules van tranquil·litzar la delegació britànica, preocupada per una possible sortida de to de Trump que pogués avergonyir els reis.
Trasllat a Nova York
Després del banquet d’Estat d’ahir, Carles i Camil·la es desplaçaran avui a Nova York per commemorar el 25è aniversari dels atemptats de l’11 de setembre i posteriorment viatjaran a Virgínia, on es reuniran amb residents locals i amb membres de la comunitat apalatxe. La visita acabarà demà amb un acte de comiat a la Casa Blanca amb què els reis esperen culminar una jugada diplomàtica que ja sembla estar donant els seus fruits.
