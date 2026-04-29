Guerra a l’Orient Mitjà
Trump: "Ja és hora que l’Iran espavili!"
El president estatunidenc, en un missatge a les xarxes socials acompanyat d’una nova imatge elaborada amb IA, assegura que Teheran "no sap dur a terme negociacions no nuclears", i diu que "s’ha acabat ser un bon noi"
Adrià Rocha Cutiller
Després del fracàs en les negociacions durant la setmana passada, quan els EUA i l’Iran s’havien de reunir a Islamabad primer dimecres, després diumenge i finalment dilluns, Pakistan, país mediador, va assegurar que la comunicació passava a ser entre bastidors, lluny del soroll i dels mitjans.
L’Iran, segons fonts anònimes perses, va demanar al país intermediari que reclamés que el president estatunidenc, Donald Trump, aturés les seves publicacions incendiàries a les xarxes, en què en el passat ha dit de tot: des que els EUA "enviaran l’Iran de tornada a l’edat de pedra", fins que "si no hi ha acord, llavors Washington acabarà amb tots els ponts i totes les centrals elèctriques iranianes".
En termes generals, el multimilionari va complir el que se li demanava, i des del cap de setmana passat els seus missatges han baixat de to. Fins aquest dimecres: "L’Iran no s’aclareix. No saben com signar un acord no nuclear. Ja és hora que espavilin!", ha dit aquest dimecres Trump en un missatge a la seva xarxa Truth Social.
Hi ha poca cosa clara en aquest missatge. Des d’un primer moment, fins i tot des d’abans de l’esclat de la guerra, l’Iran i els EUA han estat immersos precisament en negociacions nuclears, que havien de posar límit al programa nuclear iranià. La qüestió atòmica, juntament amb el futur de l’estret d’Ormuz, és el gran escull actual en les converses. L’Iran va proposar aquesta setmana arribar a un primer acord que obviés aquest dossier, que hauria de ser abordat un cop la pau fos signada i Ormuz, discutit. Els EUA no han respost oficialment a la proposta, que és vista amb mals ulls per l’Administració del multimilionari.
"S’ha acabat ser un bon noi!", ha dit Trump en la seva publicació d’aquest dimecres. El text compartit pel president estatunidenc va acompanyat d’una imatge de Trump caminant amb ulleres de sol d’aviador i un fusell d’assalt a la mà. A l’esquena —en aquesta fotografia generada per intel·ligència artificial (IA)—, Trump deixa enrere una suposada base militar en flames, amb explosions pertot arreu.
Un bloqueig estès
Segons ha publicat aquest dimecres el Wall Street Journal, Washington està estudiant preparar una extensió indefinida del bloqueig de l’estret d’Ormuz, que els EUA practiquen des de fa una mica més de dues setmanes. A causa d’aquest tancament, l’Iran no pot mantenir el seu flux d’exportacions de petroli i gas, cosa que la República Islàmica sí que va poder fer durant la guerra, quan eren els iranians els únics que bloquejaven el pas per la via a vaixells de càrrega i petroliers "dels seus enemics".
"L’Administració estatunidenca està optant per continuar amb la pressió contra l’economia iraniana, ja que les altres opcions, com reprendre els bombardejos o abandonar el conflicte, comporten molts més riscos", han assegurat oficials anònims estatunidencs al WSJ.
Tot això té un preu per a l’economia global. El Banc Mundial (BM), en un informe publicat durant la nit d’aquest dimarts, ha assegurat que espera una pujada dels preus de l’energia del 24% a tot el món el 2026. Això, això sí, seria si el bloqueig d’Ormuz acabés al maig. Si continua més setmanes, aleshores el BM avisa que el seu càlcul s’haurà de revisar a l’alça.
