Trump, insatisfet amb el pla de pau de tres fases de l’Iran
La República Islàmica planteja firmar el final definitiu de les hostilitats i deixa per a l’últim pas el programa nuclear
Adrià Rocha Cutiller
El president nord-americà, Donald Trump, no està satisfet, segons fonts nord-americanes, amb l'última proposta realitzada per l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, que va començar fa just dos mesos, el 28 de febrer, quan Israel va aconseguir assassinar per sorpresa el llavors líder suprem iranià, l'aiatol·là Ali Khamenei. mesos. Aquest pla de pau, presentat dissabte durant la visita del ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, al Pakistan, preveu tres fases. Primer, firmar un final definitiu de les hostilitats; després, garantir l'aixecament del bloqueig imposat pels dos països a l'estret d'Ormuz, per on passava abans del conflicte el 20% del total mundial del comerç de cru i gas.
Només després de tot això l'Iran i els Estats Units negociarien sobre el programa nuclear i el futur dels 440 quilos d'urani altament enriquit que té el país. Washington reclama que Teheran entregui aquest material, ja a un nivell molt pròxim al necessari per desenvolupar la bomba atòmica. Segons les estimacions de l'Agència Internacional per a l'Energia Atòmica (AIEA), l'Iran té prou material nuclear per armar 10 bombes.
"No negociarem a través de la premsa. Hem sigut molt clars des de l'inici sobre quines són les nostres línies vermelles", va dir la matinada d'aquest dimarts la portaveu de la Casa Blanca, Olivia Wales. Aquestes línies vermelles han sigut reiterades constantment per Trump: L'Iran no pot tenir l'arma nuclear, ni pot enriquir a nivells pròxims als necessaris per fer-la. El país persa, l'últim any, va arribar a desenvolupar urani a un 60% de puresa. Per a l'energia nuclear d'ús civil, amb prou feines es necessita un 3%.
Negociacions encallades
Des del cap de setmana, quan Trump va cancel·lar el viatge del seu cap negociador, Steven Witkoff, i el seu gendre, Jared Kushner, a Islamabad, les negociacions han passat a una fase de llimbs en què no està clar si hi haurà una altra ronda de converses cara a cara.
El Pakistan, no obstant, assegura que l'intercanvi de missatges entre Washington i Teheran continua, tot i que les perspectives són agres. La guerra, dos mesos després del seu inici, ha quedat suspesa, sense bombardejos ni atacs però tampoc solució a la vista. "L'Iran ens acaba d'informar que estan en un estat de col·lapse'", ha assegurat aquest dimarts Trump en un missatge a la seva xarxa social. "Volen que obrim l'estret d'Ormuz al més aviat possible, mentre organitzen qui lidera el país (¡I crec que ho faran!)", ha afegit.
Però Ormuz continua tancat, i els EUA i l’Iran mantenen enormes distàncies sobre el futur estatus de l’estret, compartit per Teheran amb Oman, i el programa nuclear. La República Islàmica assegura que l’urani enriquit és el seu "patrimoni nacional" i que l’enriquiment és el seu "dret sobirà". nacions perquè els EUA no van aconseguir cap dels seus objectius durant la guerra. Estem estudiant la petició", va dir aquest dilluns Araghchi des de Sant Petersburg, on es va trobar amb el president rus, Vladímir Putin.
