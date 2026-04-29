La Unió Europea presenta la seva aplicació per verificar l’edat dels usuaris a internet
Brussel·les assegura que l’aplicació «permetrà als adults continuar navegant per internet amb total privacitat, mentre que es garanteix que els nens no tinguin accés a continguts que no siguin adequats per a ells»
Carles Planas Bou
La Comissió Europea ja té llesta la seva aplicació per verificar l’edat dels usuaris d’internet. En una compareixença, l’Executiu encapçalat per Ursula von der Leyen ha presentat aquest dimecres una solució tecnològica amb què pretén restringir l’accés a les xarxes socials dels menors d’edat per a així protegir-los dels perills en línia.
La Unió Europea respon així a la creixent pressió de països com Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Àustria o Dinamarca que estudien l’adopció de restriccions per als internautes més joves o que ja les han fet efectives. Aquests controls d’edat busquen limitar l’accés a les plataformes digitals, però també a continguts potencialment nocius com la pornografia o les apostes.
La solució dissenyada per la Comissió Europea, no és una aplicació única i tancada, sinó un software de codi font obert que cada govern nacional podrà adaptar a les seves necessitats. Així, cada país de la UE podria comptar amb la seva pròpia app de verificació ‘online’, totes compartint una mateixa base.
«[La solució] contribuirà a garantir que tothom tingui el mateix accés a internet, sempre que ho permetin les normes nacionals», ha remarcatHenna Virkkunen, vicepresidenta executiva per a la Sobirania Tecnològica, la Seguretat i la Democràcia. «A més, permetrà als adults continuar navegant per internet amb total privacitat, mentre es garanteix que els nens no tinguin accés a continguts que no siguin adequats per a ells».
L’Executiu comunitari va anunciar a mitjans d’abril que la seva solució estava «tècnicament llesta». Ara, després de «finalitzar els treballs tècnics», «ja està llesta perquè els Estats membres l’adaptin a les seves necessitats i la posin en marxa». Per això, ha aprovat una sèrie de recomanacions en les quals els demana adoptar una nova app per verificar l’edat dels seus usuaris. Un suggeriment que no és obligatori segons l’ eIDES 2, el reglament europeu que introdueix la cartera Europea d’Identitat Digital.
A Espanya, a finals del 2026
Noobstant, alguns dels Estats membres han indicat a <em>Politico</em>que es mostren indecisos i fins i tot poc disposats a utilitzar el sistema creat des de Brussel·les. Alguns com els Països Baixos revisaran la ciberseguretat del programa informàtic europeu, mentre que d’altres com Alemanya, Finlàndia o Estònia han dit directament que no consideren la seva implementació. Virkkunen ha indicat que en els pròxims dies es reunirà amb aquests països per «resoldre qualsevol problema d’implementació pendent».
No és el cas d’Espanya, que va començar a treballar en aquesta solució tecnològica abans que la Comissió. Fonts del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública confirmen a EL PERIÓDICO que a finals del 2026 s’habilitarà la cartera digital. Aquesta, a més de funcionar com un carnet d’identitat digital, també servirà com a mecanisme de verificació d’edat en línia. Aquesta app permetrà al Govern de Pedro Sánchez aplicar la regulació amb què pretén prohibir les xarxes socials per a menors de 16 anys.
La també coneguda com a EUDI Wallet incorporarà progressivament altres identificadors digitalitzats com el carnet de conduir o els títols universitaris, cosa que permetrà als ciutadans europeus moure’s pel continent sense la necessitat d’implicar una còpia física. A Espanya, l’adopció d’aquests casos d’ús no compta ara per ara amb terminis fixats, si bé hi ha grups que treballen des de fa mesos, informen des del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública.
¿Com funcionarà?
Brussel·les ha promès que l’app serà «fàcil d’utilitzar». Els usuaris hauran d’autenticar la seva identitat a través de dos passos: escanejar el xip integrat al seu DNI o passaport i gravar un vídeo per comparar la seva cara amb què apareix el document. Només llavors, el programa generarà una credencial de prova d’edat.
D’aquesta manera, i de manera similar a l’app que es va habilitar durant la pandèmia de la Covid, la pàgina web a la qual accedeixi l’internauta no coneixerà la seva identitat ni la seva edat exacta, només si compleix o no amb el límit establert en cada cas. El certificat tampoc emmagatzemarà dades personals dels usuaris com el seu nom o data de naixement, segons el portal tècnic habilitat per la UE.
Això és possible gràcies a un protocol criptogràfic conegut com a <em>Zero Knowledge Proof</em> (prova de coneixement zero), mètode en el qual és un tercer el que confirma que la declaració de l’usuari és certa. Amb aquesta tecnologia es pot verificar la seva identitat de forma anònima, seguint així amb les normatives de protecció de dades.
La protecció dels menors en què tant insisteixen Virkkunen i la CE s’ha traduït aquest dimecres en una advertència de multa al gegant tecnològic Meta, al qual acusen de vulnerar la llei de serveis digitals (DSA) al permetre que usuaris menors de 13 anys puguin accedir a Facebook i Instagram, cosa que els exposa a «experiències inadequades per a la seva edat».
