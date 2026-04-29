SOCIS DE GOVERN
Xoc entre el PSOE i Sumar sobre què fer després del fracàs del decret d’habitatge al Congrés
Sumar assegura que el Govern tornarà a aprovar la pròrroga en un decret llei: «Ho portarem les vegades que faci falta»
La ministra d’Habitatge només contempla fer-ho via decret si «està garantida» la convalidació a la Cambra
Luis Ángel Sanz
El Govern d’Espanya es torna a mostrar dividit, aquesta vegada després del fracàs del decret dels lloguers al Congrés. La ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, ha deixat clar que l’Executiu no és partidari de tornar a portar el reial decret llei sense acord després que fos rebutjat per la Cambra baixa amb els vots en contra del Partit Popular, de Vox i de Junts per Catalunya. No obstant, els ministres de
aposten per tornar a portar aquest o un decret similar, i defensen que hi ha marge per a la negociació. Per a això, ha arribat a dir
, seran «persistents» fins a tornar a aconseguir-ho.
Els socialistes consideren que la votació de dimarts al Congrés suposa «un fracàs» per a tot el Govern. En primer lloc, el rebuig implica que no s’apliquen les mesures aprovades, constitueix una clatellada per a l’Executiu que dona una imatge de debilitat i pot fins i tot distanciar-lo d’alguns dels seus socis més lleials, com ha passat amb el PNB aquesta setmana. Com ha assegurat la ministra Isabel Rodríguez aquest dimecres al congrés, «portar un decret sense acord condueix al fracàs». I la part socialista de l’Executiu no vol repetir l’experiència d’aquesta setmana.
Rodríguez no ha volgut ser taxatiu públicament en el xoc amb Sumar per no reobrir la bretxa amb el soci minoritari del Govern, que no ha dubtat a criticar el Ministeri d’Habitatge per la seva falta d’empenta al decret. La dirigent socialista no tanca la porta a «la idea del reial decret llei, però el que cal garantir és que aquest decret sigui convalidat al Congrés».
Tot seguit, ha explicat als passadissos del Congrés que «l’Executiu no abaixarà els braços» per regular el mercat «salvatge» del lloguer i ha deixat clar que «això no acaba aquí». Però ha insistit que la via és «negociar amb els grups parlamentaris» per «arribar a un acord» abans de tornar a portar una altra norma al Congrés.
L’ala socialista reclama així lligar els recolzaments parlamentaris prèviament a llançar les mesures davant els passos de Sumar, que va forçar el decret de pròrroga del lloguer després d’un pols en el Consell de Ministres sense haver obtingut prèviament els recolzaments. Un xoc similar al de Yolanda Díaz i Carlos Cuerpo el gener de l’any passat, quan la primera va aprovar la reducció de jornada laboral sense negociar-ho prèviament, com reclamava el ministre d’Economia. Finalment Junts va tombar també aquella mesura.
La titular de Vivenda considera que cal fer una «reforma profunda del mercat del lloguer» i fins i tot ha parlat de «noves vies per a la negociació» amb la resta dels grups. La ministra ha detallat que el seu departament treballarà amb mesures que van en la línia de la regulació, els incentius i la mobilització de vivenda per al lloguer. És a dir, mesures que el PSOE ja va posar sobre la taula, com la llei per regular el lloguer de temporada i per habitacions que es troba en fase de tramitació; o les bonificacions a casolanes anunciades per Pedro Sánchez, i que Sumar va criticar durament.
Quant a la postura de Junts, que ha assegurat que no es mourà del que ja ha proposat al Congrés en matèria de vivenda, Rodríguez ha afegit que «si els partits l’únic que han d’oferir als espanyols és mantenir el seu programa de màxims, estem perduts».
El Govern té clar en aquest punt que «el Parlament ha dit al Govern que no té els vots per prorrogar els lloguers», segons fonts de la Moncloa, per això ara l’Executiu està treballant en una altra sèrie de mesures i tanca la porta a donar noves oportunitats al decret de contractes de lloguer, com reclama el seu soci minoritari de Govern.
A Sumar tenen posicions oposades al PSOE, tant en la gestió de les negociacions del decret de vivenda com en els plans a futur. Un dia després de decaure, la crítica és unànime cap als socialistes, a qui critiquen per haver-los «deixat solesen les converses. El líder d’IU, Antonio Maíllo, va criticar aquest dimecres que el Partit Socialista "no ha estat a l’ altura de l’emergència habitacional" i que "els ha faltat convicció, fermesa i voluntat". Uns retrets que es repeteixen entre les diferents forces.
També els plans de futur de Sumar xoquen amb els del PSOE, i aposten per tornar a portar la pròrroga de contractes de lloguer al Congrés dels Diputats. El primer a plantejar-ho va ser el mateix ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, durant el debat de la iniciativa aquest mateix dimarts. «Portarem aquest decret les vegades que faci falta fins que el dret a la vivenda s’obri pas», va defensar des de la tribuna el ministre de Sumar, que va demanar «reunir la voluntat política suficient per tornar a portar la pròrroga». Aquest dimecres va ser el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que va recolzar el pla de «tornar a portar aquí perquè nosaltres no pararem», segons va defensar en declaracions del passadís del Congrés.
A les files del soci minoritari de coalició insisteixen en la seva intenció de continuar les negociacions per arrencar una majoria parlamentària amb els vots de Junts. Aquesta setmana, des de Sumar es van obrir a aplicar bonificacions als propietaris amb vivendes de lloguer, una cosa que havien rebutjat fins ara, en una cessió que no va servir per reconduir el cop de porta de Junts. «Hi continuarà havent marge per a l’acord després d’avui», apuntaven des de l’ala minoritària del Govern aquest dimarts a última hora.
La insistència de tornar a votar la pròrroga de lloguer ha arribat des dels diferents partits de Sumar. Maíllo va advertir des de Sevilla de la seva intenció de «continuar lluitant per obrir un altre debat amb la pròrroga de lloguers», assegurant que el van a «aconseguir». El diputat dels Comuns Gerardo Pisarello també va assegurar en una entrevista a TV3 que el Govern tornarà a presentar la mesura en forma de decret extraordinari i urgent i va assenyalar que el camí és "irreversible".
Tant ERC com Podem reclamen a l’Executiu que torni a presentar el decret, com defensa Sumar. A Podem ja van demanar aquest mateix dilluns «aprovar mes a mes» un decret de pròrroga per esquivar el rebuig del Congrés i mantenir la vigència dels contractes de lloguer. Fonts del grup dels republicans al Congrés alerten que «el PSOE té molt poques ganes de tornar a portar el decret», però afegeixen que «la vivenda arrasarà tot, i als quals no ho entenguin, els passarà per sobre».
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana