"Dies díficils"

Jaume Asens rep l’alta hospitalària després de rebre un trasplantament de ronyó de la seva mare

De moment, tot evoluciona bé, a l’espera de comprovar com respon el cos i si apareix algun rebuig

L’eurodiputat dels Comuns Jaume Asens ha rebut l’alta hospitalària després de rebre el ronyó de la seva mare en una exitosa operació de trasplantament, segons ha explicat ell mateix a la xarxa social Instagram.

He sortit de l’hospital després d’uns dies difícils, convalescent després d’una operació delicada: un trasplantament de ronyó, el de la meva mare. De moment, tot evoluciona bé, a l’espera de comprovar com respon el cos i si apareix algun rebuig. Ara mateix continuo amb anèmia i les defenses molt baixes, però avançant, a poc a poc”, ha indicat el dirigent dels Comuns.

Asens ha dit que aquesta operació l’ha fet enfrontar-se a dues certeses: “La fragilitat de la vida i la importància irrenunciable de la sanitat pública”.

Notícies relacionades

“En aquest llindar, un pren consciència d’alguna cosa essencial: la vida no és invulnerable, ni està garantida”, ha afegit.

  1. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
  2. Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
  3. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  4. La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
  5. El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
  6. Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
  7. Aleix Serra, meteoròleg: «Feia 55 anys que no queia tanta aigua en un dia a Berga el mes d'abril»
  8. El cantant Francisco trenca el silenci: «No m’amago; soc un personatge públic i localitzable»

Els alumnes de la Seu es comprometen contra el bullying impulsant una campanya de conscienciació

Patrimoni, concerts i llibres: Castellar de la Ribera activa la nova Temporada Cultural

Estos son los 100 mejores médicos españoles

Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues

Parcs de Solsona més nets amb treballadors d'inserció social

Destinacions europees poc conegudes que val la pena descobrir

Polinucleòtids: El tractament facial que ajuda a la pell a regenerar-se per si mateixa

