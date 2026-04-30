Azcón, investit president d’Aragó gràcies al pacte amb Vox
El dirigent del PP promet "millorar la vida" de la població entre crítiques de l’oposició pel "racisme" de la prioritat nacional
LAURA CARNICERO
Aragó torna a tenir un president electe i tancarà dilluns el període de 80 dies amb un Govern en funcions. El líder del PP a l'Aragó, Jorge Azcón, va tornar ahir a ser investit president del Govern d'Aragó gràcies als vots de Vox. Es converteix així en el primer líder del PP a repetir en el càrrec en tota la història de la democràcia a la comunitat i obre la porta al segon govern de coalició de dretes a la comunitat, després del fallit intent del 2023 que només va durar 11 mesos i que va abocar a una etapa d'any i mig de bloqueig i inestabilitat política, que van propiciar, després, l'avanç electoral. Avui prendrà possessió i aquest dilluns està previst que es doni a conèixer el nou equip de Govern, que estarà format per sis integrants del PP i tres de Vox, que ostentarà també el senador autonòmic i la vicepresidència de la Mesa de les Corts d'Aragó.
Amb 39 vots – per l'absència per baixa per malaltia d'una diputada de Vox –, Azcón va ser investit amb els vots en contra del PSOE, Chunta Aragonesista, Terol Existeix i Izquierda Unida, que van denunciar el caràcter "racista i classista" de l'acord de les dues dretes inspirat en el principi de la "prioritat nacional" que va tornar a estar al centre del debat i de les crítiques.
El president reelegit va anticipar als portaveus de l’oposició que serà aquesta una legislatura sense complexos. Va qualificar d’"antisistema" el nou portaveu de la CHA, Jorge Pueyo; li va recordar el seu "esquàlid únic diputat" a la nova portaveu d’IU, Marta Abengochea; va criticar que Tomás Guitarte, portaveu de Terol Existeix, estava "més copista de l’esquerra que mai"; i va dedicar a Pilar Alegría, que s’estrenava com a portaveu del PSOE a la Cambra aragonesa, el seu habitual qualificatiu de la "portaveu de les mentides de Sánchez".
Governar amb feina
Del seu soci de Govern, el portaveu de Vox, Alejandro Nolasco, va dir que es fiava i el va comminar a governar amb feina i respectant l'Estat de dret.
Abans, el portaveu de Vox, Alejandro Nolasco, que encara no ha confirmat si serà qui ostenti la vicepresidència del nou Executiu, li va anunciar al PP que seran un soci "lleial, però no dòcil" i que els seus vots "no són un xec en blanc". També va deixar clar que no demanaran "perdó per defensar la prioritat nacional, per defensar que els que han nascut aquí i els que porten tota una vida contribuint aquí" no siguin iguals "que els que acaben d'arribar, sense arrelament i sense complir els requisits legals".
Des de l’oposició, la líder del PSOE, Alegría, va vaticinar el final prematur del nou Govern. "Vostè va guanyar les eleccions, però amb aquest pacte ja ha perdut la presidència d’Aragó", va augurar.
