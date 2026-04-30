Brussel·les aprova ajudes estatals als sectors afectats per la guerra
La Comissió facilita que els governs puguin subvencionar les activitats agrícola, pesquera, del transport i altres indústries per compensar l’alça dels preus del combustible
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va aprovar ahir un marc d'ajudes d'Estat que facilitarà als governs europeus poder donar més ajudes als sectors agrícola, pesquer, del transport i de les indústries de més consum energètic, per mirar de fer front a l'augment dels costos del combustible provocat per la guerra a l'Orient Mitjà.
Des que va començar la guerra originada pels bombardejos d'Israel i els Estats Units sobre l'Iran, els preus del gas i el petroli s'han disparat. Brussel·les calcula que l'augment de la factura per la compra d'energia s'ha elevat en 27.000 milions d'euros per sobre del que és habitual. "Estem perdent gairebé 500 milions al dia", va assenyalar la presidenta Ursula von der Leyen en un discurs davant l'Eurocambra.
Algunes indústries estan particularment exposades. L'Executiu comunitari permetrà fins al desembre d'aquest any que els governs corrin amb part del compte. "El marc permet atorgar a l'Estat ajudes per mitigar els efectes adversos immediats sobre les empreses europees més exposades, mentre es preserva la competència justa en el mercat únic", va dir Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió, en una roda de premsa.
Fins a 50.000 euros
En l'àmbit de l'agricultura, la pesca, el transport per carretera, ferrocarril i vies navegables, així com també el transport marítim de curta distància, els països del bloc podran compensar "fins al 70% dels costos addicionals" a causa de l'augment del preu del combustible. Això s'aplica també als fertilitzants.
Per calcular aquest percentatge, els governs hauran de calcular l'augment del preu en relació amb un preu històric de referència. Els beneficiaris hauran de donar compte del seu consum. Brussel·les facilitarà el procés per a petites i mitjanes empreses, particularment afectades per la crisi.
Aquesta opció simplificada permetrà als governs ajustar l'import de l'ajuda en funció de la mida de l'empresa i el tipus d'activitat que porti a terme. L'objectiu és alleujar la càrrega administrativa per als beneficiaris. Brussel·les ha establert una ajuda màxima de 50.000 euros.
Alt consum energètic
Per a les indústries d'alt consum energètic, ja hi ha la possibilitat d'acollir-se a plans d'ajuda. La Comissió va aprovar que es pugui augmentar del 50% al 70% el percentatge del cost de l'electricitat subvencionable pels governs en determinats casos.
Els governs que decideixin fer ús d’aquesta flexibilitat extra ho hauran de notificar a la Comissió. L’Executiu comunitari ara haurà d’analitzar cas per cas.
Els crítics adverteixen que les subvencions per fer front a l'augment del cost dels combustibles fòssils poden augmentar el seu consum, cosa que va en detriment de l'agenda de descarbonització europea. "No sabem quant durarà això. Volem ser proporcionals. No volem esgotar l'espai fiscal dels països membres. No volem malgastar els nostres diners, volem invertir en aquelles coses que tenen sentit a llarg termini i que perduren", va dir Ribera.
L'estratègia de la Comissió de cara al futur continua passant per invertir en les energies verdes i renovables. Ribera va insistir en la importància "estratègica" del Pacte Verd perquè Europa "guanyi autonomia".
L’altra gran crítica té a veure amb el fet que la bateria de mesures per fer front a la crisi deixa la resposta en mans dels governs. Sense relaxar les normes fiscals, flexibilitzar les ajudes d’Estat només beneficia els països que tenen marge pressupostari. Ribera va defensar que la proposta de l’Executiu respon a les peticions dels governs europeus.
No obstant, per a alguns amb aquestes mesures no n'hi ha prou. L'eurodiputada espanyola Iratxe García Pérez va dir que la guerra a l'Orient Mitjà "debilita Europa i empobreix els nostres ciutadans" i "colpeja les nostres economies". Davant d'això, "no n'hi ha prou amb recomanacions, necessitem mesures concretes".
García Pérez va demanar "un impost europeu als beneficis extraordinaris de les petrolieres que estan fent diners amb la guerra". Una mesura que també va ser avalada pel colíder dels Verds, Bas Eickhout. La socialista va demanar, a més, desvincular el preu del gas de l'electricitat o activar la clàusula d'escapament de les regles fiscals, en paral·lel a la flexibilització de les ajudes d'Estat. Però cap d'aquestes mesures està, almenys de moment, en el pla de la Comissió.
