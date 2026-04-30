Els fills de Pujol el desvinculen del llegat de l’avi
Oriol Pujol recorda que va renunciar a la seva part de l’herència per centrar-se en la política
J. G. Albalat
Oriol Pujol Ferrusola és l'únic dels set fills de Jordi Pujol Soley i Marta Ferrusola –ja morta– que va seguir els passos del seu pare en la política. Precisament amb ella va explicar ahir davant del tribunal que jutja la família a l'Audiència Nacional que va renunciar el 2009 a la seva part del llegat que els havia deixat el seu avi Florenci per protegir-los, si l'activitat institucional del seu pare li impedia ocupar-se'n. Aquesta renúncia va ser l'única en què es va diferenciar de la resta dels seus germans, les explicacions dels quals es van centrar a desvincular el seu pare de la fortuna, de la qual van responsabilitzar únicament l'avi.
Amb unes o altres paraules, tots van mantenir una estratègia de defensa similar, consistent a reivindicar la ment privilegiada per als negocis de l'avi, que li va permetre fer la fortuna amb què estarien fora de perill si el seu pare tornava a presó, com li va passar durant el franquisme. Malgrat que l'expresident va quedar exonerat de qualsevol responsabilitat penal, tots els seus fills van posar una especial cura a reivindicar-lo, destacant que apostava per empreses que feien país, tot i que això li suposés invertir en negocis ruïnosos.
Oriol Pujol, que va ser regidor per CiU a l'Ajuntament de Barcelona i secretari general del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat, va declarar ahir davant el tribunal com el 1992 va anar a Andorra a obrir un compte perquè era l'única manera de gestionar la seva part del llegat que els va deixar l'avi Florenci. "L'única finalitat del compte d'Andorra era rebre una part de l'herència, no era per al dia a dia de la meva vida a Barcelona", va afirmar. L'herència consistia en làmines financeres i deute de diferents països que s'havia de gestionar de manera conjunta. Al ser indivisible, es va optar perquè cada germà obrís un compte i el més gran, Jordi Pujol Ferrusola, repartís els beneficis obtinguts entre tots els germans.
Compte "incòmode"
En les eleccions del 2003 i 2006, Oriol Pujol va ser elegit diputat per CiU al Parlament; va arribar a presidir el grup parlamentari i va ocupar el càrrec de secretari general de CDC. En l'òrbita convergent se'l veia com el successor polític del pare, fundador de CDC, situació que va canviar amb la seva condemna per l'intent de manipulació en l'adjudicació d'estacions d'ITV, causa per la qual va ingressar a la presó i que el va obligar a deixar la política el 2013. Va ser el 2009, al començar en política, quan va decidir renunciar al compte, del qual va dir que li "produïa incomoditat", i atorgar poders al seu germà gran perquè es fes càrrec dels fons que tenia. Just un any abans n'havia fet cotitular la seva dona, després que se li detectés un tumor cerebral i el matrimoni fes testament, moment en què li va parlar per primera vegada de l'existència del compte andorrà.
Va assenyalar que la seva dona va ser imputada en el procediment per aquesta cotitularitat i per la d’un altre compte que va publicar El Mundo i que va resultar ser fals. Procedia d’un informe apòcrif que el va relacionar amb els comptes inexistents de l’expresident Artur Mas i de l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias.
