Tensió al Pròxim Orient
ERC, els Comuns i la CUP exigeixen suspendre el ple del Parlament després de la intercepció de la Flotilla a Gaza
Aquests tres partits i el PSC promouen una declaració institucional per condemnar l’actuació d’Israel
Israel intercepta la Flotilla: «Estan obligats a canviar el seu rumb»
Moment en què el vaixell Batolo, de la Flotilla Global Sumud, és interceptat per Israel
Quim Bertomeu
ERC, els Comuns i la CUP han demanat aquest dijous que se suspengui el ple del Parlament com a senyal de protesta per l’actuació de les autoritats d’Israel que aquesta matinada han interceptat la Flotilla que es dirigia a Gaza per portar ajuda humanitària. Aquests tres partits, juntament amb el PSC, també han registrat una declaració institucional perquè la Cambra condemni els fets.
Així ho han explicat en una compareixença conjunta des de la sala de premsa de la institució. «El Parlament no pot continuar amb normalitat davant d’aquesta situació. [La intercepció de la flotilla] és un greu atac al dret internacional i als drets de les persones», ha exposat el diputat dels Comuns Andrés García Berrio.
També ha pres la paraula la diputada de la CUP Pilar Castillejo, que formava part de la primera flotilla que l’any passat ja va partir cap a Gaza i que també va ser interceptada per Israel. Ella ha exposat que des de Catalunya, i en especial des del seu Parlament, cal fer «tot el possible» per basar als integrants de la Flotilla. «Estan posant les seves vides en perill», ha argumentat.
ERC, els Comuns i la CUP no tenen prou majoria per suspendre el ple. Haurien de comptar, com a mínim, amb el suport del PSC, que no s’ha pronunciat ara per ara. L’any passat, amb la intercepció de la primera flotilla, els socialistes catalans sí que es van mostrar partidaris de suspendre el ple. Aquella vegada, a diferència d’ara, hi havia una diputada en l’expedició –Castillejo–.
La diputada d’ERC Ana Balsera ha acusat Israel de tenir un «govern criminal» que ha actuat de forma irregular «en aigües internacionals». La declaració institucional que han presentat aquests tres partits sí que té el suport del PSC, per la qual cosa prosperarà. El que cal veure és si es podrà llegir el text a l’hemicicle, ja que per a això necessita el suport de dues terceres parts dels diputats, i ara per ara no el té.
«Nit llarga i dura»
La política catalana amb més rang a la Flotilla és l’exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos. Segons ha explicat ella mateixa, el vaixell en el qual viatjava ha pogut fugir de les forces israelianes. A través d’un vídeo a les xarxes, ha relatat que «després d’una nit llarga i molt dura» han aconseguit arribar en «aigües gregues» i ja estan «fora de perill».
Les autoritats israelianes han tingut dijous a la matinada la primera topada amb la Flotilla Global Sumud, l’expedició marítima internacional que pretén trencar el bloqueig naval d’Israel a Gaza. ’EL PERIÓDICO’, que es troba a bord de l’embarcació Open Arms, ha estat testimoni d’una nit molt tensa. Ja a la llum del dia, Israel confirmava la detenció de 175 activistes de més de 20 vaixells.
