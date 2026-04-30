Set gallecs en la tripulació
La flotilla rumb a Gaza en parador desconegut després de ser interceptats per llanxes de l’armada israeliana: «Ens van disparar tres vegades»
Israel intercepta la Flotilla: «Estan obligats a canviar el seu rumb»
Patricia Casteleiro
Eren a un dia i mig de Creta, on se’ls uniria una rècula de barcos grecs i continuarien la seva travessia fins a Palestina. La nova Global Sumud Flotilla va partir el 15 d’abril de Barcelona i ahir navegava pel Mediterrani, a 600 milles de Gaza. Tot i així, diverses embarcacions amb al voltant de 175 persones a bord, entre elles set gallecs, van ser interceptades. Una part va arribar a la vora gregues i una altra no. El de Vigo Duarte Ferrín, que està entre els desapareguts, es va comunicar a la nit amb aquest mitjà per transmetre que se’ls havien acostat tres llanxes amb soldats que s’havien identificat com a «armada israeliana». Els van donar ordre de parar, però no ho van fer. Quan seguien camí van rebre «tres trets» que no van aconseguir arribar-los.
Llavors van començar a rondar-los els drons, primer volaven alt, però al cap de poc s’acostaven a cada barco. «El primer que van fer va ser tallar-nos la comunicació per ràdio», deia ahir Ferrín. No sabien què estava passant a cada pot. Van continuar navegant amb l’esperança que només volgués espantar-los.
Però no va ser així. La identificada com a armada israeliana va continuar assetjant els gallecs. «Quan vinguin tirarem els mòbils al mar, per la qual cosa ja no hi haurà comunicacions durant dies», lamentava.
«Si no em comunico, estem segrestats»
Minuts més tard els notaven a prop i van passar a amagar-se, apagar els llums i treure la seva localització. Els havien arribat confirmacions d’algunes intercepcions. «Ja són aquí. Si demà no em comunico és que estem segrestats», va teclejar el de Vigo. A les 2 de la matinada van perdre tota cobertura. No tenen localització de GPS.
Fonts pròximes a les tripulacions d’aquesta nova flotilla asseguren que estan actuant amb més violència que amb l’anterior, destrossant els motors dels barcos i deixant-los sense localització, amb una tempesta aproximant-se.
Dos dies abans els havien instat des de la Unió Europea a frenar l’acció humanitària «per raons de seguretat dels participants». La flotilla va seguir amb el que tenia previst. Van lamentar que no es condemnés a un estat genocida en lloc d’intentar frenar l’arribada d’ajuda.
