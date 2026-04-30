L’inspector del cas Gürtel revela que li van demanar detenir Bárcenas
Tono Calleja Flórez
L’inspector de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que va liderar la investigació del cas Gürtel, Manuel Morocho, va explicar en la declaració com a testimoni en el judici de l’operació Kitchen que els membres de "l’escala de comandament" de la policia van portar a terme maniobres per "torpedinar" aquesta causa i la peça separada de la caixa B del PP, també coneguda com a papers de Bárcenas. Entre els artificis que van patir els investigadors, Morocho va assenyalar que "un cap de setmana" li van demanar que parlés amb el jutge Pablo Ruz, l’instructor dels dos procediments, perquè es dugués a terme la detenció de l’extresorer del PP Luis Bárcenas, que segons li van assegurar es trobava "en una llista d’embarcament amb destinació a Suïssa". Al parlar amb el magistrat i avaluar la situació, van arribar a la conclusió que "no hi havia prou elements indiciaris" per arrestar-lo.
Van decidir "tenir contenció, perquè efectivament hi havia maniobres que podien torpedinar o donar armes perquè després es demanés la nul·litat d’alguna de les proves". Van acordar mantenir les indagacions "sobre bases absolutament sòlides". També van rebutjar "intervenir el domicili [de Bárcenas] i entrar-hi. Això ha de complir una normativa, legalitat i hi ha d’haver una motivació. En aquest cas concret no podíem fer unes propostes que no tenien una base d’investigació en termes de necessitat, de proporcionalitat i d’integritat, i no ho vam fer".
La investigació liderada per l’inspector en cap d’Assumptes Interns, Gonzalo Fraga, responsable de les indagacions sobre l’operació Kitchen, va revelar que el clan policial encapçalat pel comissari jubilat José Manuel Villarejo sí que va entrar en un despatx llogat per la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Segons l’extresorer, en aquest immoble, guardava les gravacions de les seves converses amb Mariano Rajoy i Javier Arenas.
