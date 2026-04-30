Nova trucada entre Trump i Putin
EFE
El president rus, Vladímir Putin, i el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, van mantenir ahir una nova conversa telefònica en la qual el mandatari rus va traslladar al nord-americà la seva disposició a declarar un alto el foc a Ucraïna amb motiu del Dia de la Victòria de la Unió Soviètica davant l’Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial, que cada any es commemora el 9 de maig. Per la seva banda, Trump va assegurar haver mantingut una "excel·lent conversa" telefònica sobre les guerres d’Ucraïna i l’Iran.
"Vladímir Putin ha informat el seu homòleg nord-americà de la seva disposició a declarar una treva per a les celebracions del Dia de la Victòria", va dir l’assessor del Kremlin, Iuri Uixakov, que va al·ludir a una conversa telefònica "cordial i franca" dels dos líders. Amb tot, Putin no dona mostres d’haver flexibilitzat les seves posicions: va reiterar a Trump "que els objectius de l’operació militar –denominació que Moscou atorga a la invasió d’Ucraïna– s’assoliran en qualsevol cas". "Preferiríem que això fos el resultat d’un procés de negociació, que requereix que Zelenski respongui positivament a les propostes ja conegudes que s’han presentat repetidament, fins i tot per la part nord-americana", va afegir l’assessor del Kremlin.
