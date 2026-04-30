Nova trucada entre Trump i Putin

EFE

Washington

El president rus, Vladímir Putin, i el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, van mantenir ahir una nova conversa telefònica en la qual el mandatari rus va traslladar al nord-americà la seva disposició a declarar un alto el foc a Ucraïna amb motiu del Dia de la Victòria de la Unió Soviètica davant l’Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial, que cada any es commemora el 9 de maig. Per la seva banda, Trump va assegurar haver mantingut una "excel·lent conversa" telefònica sobre les guerres d’Ucraïna i l’Iran.

"Vladímir Putin ha informat el seu homòleg nord-americà de la seva disposició a declarar una treva per a les celebracions del Dia de la Victòria", va dir l’assessor del Kremlin, Iuri Uixakov, que va al·ludir a una conversa telefònica "cordial i franca" dels dos líders. Amb tot, Putin no dona mostres d’haver flexibilitzat les seves posicions: va reiterar a Trump "que els objectius de l’operació militar –denominació que Moscou atorga a la invasió d’Ucraïna– s’assoliran en qualsevol cas". "Preferiríem que això fos el resultat d’un procés de negociació, que requereix que Zelenski respongui positivament a les propostes ja conegudes que s’han presentat repetidament, fins i tot per la part nord-americana", va afegir l’assessor del Kremlin.

  1. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
  2. Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
  3. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  4. Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
  5. El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
  6. Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
  7. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
  8. La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència

Laura Viñas, responsable de vendes de la manresana Streamly: "La Fira de l'Ocupació del Bages em va ajudar a trobar el meu lloc"

Laura Viñas, responsable de vendes de la manresana Streamly: "La Fira de l'Ocupació del Bages em va ajudar a trobar el meu lloc"

Marta Cuenca, metgessa cooperant: «A Àfrica saben estar bé malgrat tot el que els passa»

Marta Cuenca, metgessa cooperant: «A Àfrica saben estar bé malgrat tot el que els passa»

Destinacions europees poc conegudes que val la pena descobrir

Destinacions europees poc conegudes que val la pena descobrir

Polinucleòtids: El tractament facial que ajuda a la pell a regenerar-se per si mateixa

Polinucleòtids: El tractament facial que ajuda a la pell a regenerar-se per si mateixa

La pedra nua, un fals històric

Andi Pinto, manresà de 45 anys d'origen veneçolà que busca feina estable d'enginyer: "Trobo més dificultats aquí que a Galícia per obtenir un títol de la llengua del país"

Andi Pinto, manresà de 45 anys d'origen veneçolà que busca feina estable d'enginyer: "Trobo més dificultats aquí que a Galícia per obtenir un títol de la llengua del país"

Preferència: nacional o humana?

L’Adreçador del 30 d’abril del 2026, per Galdric Sala

L’Adreçador del 30 d’abril del 2026, per Galdric Sala
Tracking Pixel Contents