El PNB eleva fins a la Moncloa el xoc amb el PSE per l’Estatut basc
Iván Gil
El president del PNB, Aitor Esteban, va anul·lar ahir una reunió a Bilbao amb l’interlocutor enviat pel PSOE, Antonio Hernando, per negociar el nou Estatut basc i el blindatge de l’eusquera. Les diferències respecte a aquesta carpeta estan tensant la relació entre els nacionalistes bascos i els seus socis de Govern a Euskadi. Un tuit irònic del PSE-EE amb un mem del president de l’Euzkadi Buru Batzar tirant-se a una piscina per qüestionar els suposats avenços en aquesta negociació va provocar el cop a la taula del PNB.
A la Moncloa van mirar de minimitzar el xoc amb els seus "socis prioritaris" i aïllar-lo en un assumpte territorial entre partits. No obstant, la portaveu al Congrés del PNB, Maribel Vaquero, es va encarregar ahir d’elevar l’amenaça per posar-la directament sobre la taula de Pedro Sánchez: "Vostè sabrà com vol arribar fins a la convocatòria electoral i si vol companyia o no", va dir.
