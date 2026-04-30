Possible cadena perpètua per a l’acusat d’atacar Trump
La Fiscalia federal afirma que la preparació de l’atemptat per part de Cole Allen agreuja la pena per aplicar en la sentència
Irene Benedicto
La Fiscalia federal dels EUA va aportar ahir nous detalls sobre l’atac contra el president Donald Trump durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca. La novetat central no es troba només en el tiroteig del 25 d’abril al Washington Hilton, sinó en la presumpta preparació prèvia. Segons l’escrit judicial, Cole Allen, de 31 anys, va planificar l’acció durant setmanes, va creuar el país amb diverses armes i es va allotjar a l’hotel de l’acte per esquivar la seguretat.
Aquesta reconstrucció endureix la causa. Allen està acusat d’intent d’assassinat del president, un delicte que podria comportar cadena perpètua, a més de transport d’armes i disparament d’una arma en relació amb un crim violent. La fiscalia demana presó preventiva.
El memoràndum situa l’inici de la preparació després que Trump anunciés, el 2 de març, que acudiria per primera vegada com a president al sopar de corresponsals. El 6 d’abril, Allen va visitar la web de l’esdeveniment des del mòbil. Menys de dues hores després, va reservar dues nits al Washington Hilton, amb arribada la vigília de la gala i sortida l’endemà.
Per als fiscals, aquesta reserva va ser decisiva: el dia de l’acte, només podien entrar a l’hotel hostes i convidats, i ell ja era dins. El 21 d’abril va agafar el tren a Los Angeles rumb a Washington, amb escala a Chicago. El viatge va durar gairebé tres dies. Els investigadors afirmen que va triar el tren per evitar controls aeroportuaris. Portava una escopeta Mossberg del calibre 12, una pistola Rock Island Armory del calibre 38, munició, dos ganivets i quatre dagues.
Armat a l’habitació
Allen va fer el registre a l’hotel a les 15.15 hores del dia anterior al sopar. La gala començava a les 20.00 hores, es retransmetia per televisió i reunia Trump, Melania Trump, JD Vance, Mike Johnson, Marco Rubio i altres membres del Govern. Els fiscals afirmen que Allen va buscar a internet informació sobre l’horari del president. A les 20.03 hores, uns 30 minuts abans de l’atac, es va fer un selfie davant el mirall de la seva habitació. A la imatge apareix amb roba negra, corbata vermella, munició, una pistolera d’espatlla, almenys un ganivet i eines. La foto apuntala la tesi de la premeditació.
Passades les 20.30 hores, Allen va baixar al nivell de la terrassa de l’hotel i va córrer cap a un control de seguretat. Segons l’escrit, va travessar a gran velocitat un arc de metalls i es va dirigir cap a les escales que portaven al saló de ball.
Un agent del servei secret va declarar que va veure l’acusat disparar l’escopeta en direcció a les escales. L’agent i altres persones situades al control van sentir el tret. Després, va treure la seva arma reglamentària i va disparar cinc vegades contra Allen. L’acusat va caure a terra, va ser reduït i va quedar detingut. Va patir una lesió lleu al genoll, però no va rebre impactes de bala. Al retirar-li l’escopeta, els agents van trobar un cartutx utilitzat a la recambra i vuit més sense disparar. Un agent va ser impactat a l’armilla, tot i que la seqüència exacta no ha quedat aclarida.
