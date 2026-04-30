Intervenció al Congrés
Puigdemont acusa Rufián de traspassar «totes les línies de la decència» i equipara el seu estil al de Ciutadans
Els 50 euros de Rufián i la seva passejada a l’escó de Nogueras eleven al màxim la tensió entre ERC i Junts
El PP, Vox i Junts tomben el decret de pròrroga dels lloguers
Gisela Boada
El president de Junts, Carles Puigdemont, va acusar dimecres el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de traspassar «totes les línies de la decència» i d’«embrutar la memòria» del seu partit, després que, en el debat celebrat dimarts a la Cambra baixa sobre el decret llei de pròrroga dels contractes de lloguer, Rufián acusés els diputats de Junts de votar en contra per «interessos particulars», és a dir, per tenir «alguna empresa al seu nom amb pisos de lloguer». L’expresident ha reaccionat a través d’un article a X, després que durant tot dimecres fossin desenes de persones del partit els que denunciessin aquesta intervenció a les xarxes socials.
Rufián, que va llegir el nom de cadascun dels set diputats de Junts per emfatitzar que són els «responsables que la gent visqui avui més angoixada», els va dir també que la «bandera que comparteixen» amb el PP i Vox és un bitllet de «50 euros» que es va treure de la butxaca i va col·locar a la tribuna d’oradors. Un «xou», com el qualifiquen des de les files postconvergents, que Puigdemont creu que creua «totes les línies de la decència i el respecte que cal observar en un debat parlamentari», si bé no arriba a citar el nom de Rufián.
Estil Ciudadanos
En el seu escrit, el president de Junts aprofundeix una mica més en la qüestió i personalitza l’actuació, sense encasellar-la dins d’ERC, partit amb qui Rufián manté un pols per la seva intenció d ’articular un front d’esquerres, que la direcció de la seva formació descarta. «Va embrutar la memòria d’un partit històric on han militat alguns dels millors homes que ha donat la política catalana l’últim segle». I segueix: «Molta gent esva entristir al veure un espectacle tan lamentable, propi de la pitjor política espanyola que tant hem hagut de patir els catalans».
De fet, Puigdemont acusa Rufián d’ assemblar-se a l’estil que feia servir Ciutadans als parlaments, l’esperit del qual qualifica d’«analfabet, groller i falsament directe», que va acabar «contaminant la política», amb una «vulgització i simplificació dels debats» per soscavar les institucions catalanes. També pel fet que el republicà, originari de Santa Coloma de Gramenet, no es dirigeixi a l’hemicicle en català. A Junts, van denunciar a més, que una de les seves diputades, Marta Madrenas, encarregada de defensar la seva posició contrària a la tribuna, va ser increpada pels carrers per l’assenyalament que va atiar Rufián a la Cambra baixa.
«Falta d’arguments»
Al si del partit reconeixen que ja fa temps que les relacions amb el líder republicà al Congrés són «inexistents», però consideren que l’ocorregut dimarts passat és un pas més greu que els xocs haguts fins ara. «En comptes de fer un xou, insultar i posar els nostres noms com a responsables de no sé què, hauria de replicar amb dades i arguments a les nostres polítiques», ha afirmat la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, en una entrevista a ‘La Mirada Crítica’ de Telecinco aquest dijous.
Segons el seu parer, el comportament del seu homòleg d’ERC es deu a una «falta de rigor i arguments». «Això no pot donar carta blanca a persones com ell per assenyalar gent que no compartim les seves polítiques», ha afegit Nogueras, que ha assegurat, a més, que la seva formació ja va argumentar la seva negativa a votar a favor del decret que recollia la pròrroga de lloguers, però que no està en contra si s’atenen les seves demandes.
Les exigències de Junts a un nou decret
Així, ha recordat que Junts s’obre a parlar d’un nou decret si aquest inclou les seves propostes, que van registrar com a proposició no de llei fa 15 dies: la creació de deduccions fiscals per compra i renovació de vivenda i al lloguer per a inquilins amb renda inferior a 33.000 euros. També deduccions per a les persones de més de 65 anys que han de vendre la seva vivenda habitual per fer front a les despeses de la residència o d’un centre de salut. «Si volen, demà mateix pot estar aprovat, només han de copiar i enganxar el text», ha postil·lat la postconvergent.
Nogueras ha reconegut que, abans i després de la votació, Sumar es va interessar per les seves exigències, però ha assegurat que mai van rebre la trucada del PSOE per parlar d’aquest decret. Des del primer moment, quan es va aprovar en el Consell de Ministres, la pròrroga de lloguers ja va propiciar un xoc en l’ Executiu de coalició per les reticències del PSOE. Durant la votació, els socialistes hi van votar a favor, malgrat que ja se sabia que PP, Vox, PNB i Junts el tombarien. Només es van quedar a l’hemicicle els ministres de Sumar. Tampoc hi va ser present la responsable d’Habitatge, Isabel Rodríguez.
