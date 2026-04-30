Ajuda humanitària
¿Què se sap i on és la Flotilla Global Sumud interceptada per Israel?
175 activistes i 22 barcos han sigut interceptats per les autoritats de Tel Aviv quan es trobaven a 54 milles nàutiques de l’illa de Creta i a 671 milles d’Israel
Javier Ojembarrena Alba
Tot just cinc dies després d’abandonar els ports de Siracusa i Augusta a l’illa italiana de Sicília, la Flotilla Global Sumud ha sigut abordada per les autoritats d’Israel. L’expedició, l’objectiu de la qual era el d’arribar a la Franja de Gaza i obrir un corredor marítim humanitari, ha patit una nova topada amb la detenció de 175 activistes i la intercepció de 22 barcos per part de la Marina d’Israel.
La situació del conjunt de la flotilla no està encara clara. Més enllà de les embarcacions interceptades, encara en queden més de 30 que encara poden arribar a Gaza. Segons la mateixa missió, abans que els atrapessin les autoritats israelianes hi havia 58 barcos i prop de 300 activistes navegant rumb a l’enclavament palestí carregats d’ajuda humanitària.
Durant la matinada d’aquest dijous, amb la nit ja completament tancada, els navegants de la missió humanitària es van trobar amb el bloqueig israelià. «Els parla un vaixell israelià, qualsevol intent de trencar el bloqueig a Gaza serà considerat una violació del dret internacional. [...] estan obligats a canviar el seu rumb [...]», han assegurat les autoritats, incidint en el fet també que «qualsevol intent d’arribar a Gaza» posa en risc la seguretat dels tripulants, «i no deixa les Forces de Defensa d’Israel cap altra opció que prendre totes les mesures a disposició per fer complir el bloqueig naval legal».
El bloqueig, no obstant, s’ha portat a terme molt lluny de territori gazatí. En concret, segons el rastrejador de la mateixa Flotilla, els barcos es trobaven a prop de la península del Peloponès i s’han vist interceptats a 54 milles nàutiques (100 quilòmetres) de l’illa de Creta i a671 milles (més de 1.200 quilòmetres) d’Israel. Segons el dret internacional, Tel Aviv no té autoritat per realitzar un bloqueig com aquest en aquesta zona, però això no ha evitat a les llanxes militars acostar-se als barcos i apuntar amb làsers i armes semiautomàtiques els activistes, obligant-los a posar-se al capdavant dels vaixells i posar-se de genolls, per després desembarcar-los i traslladar-los al país hebreu.
Aquest dijous al matí, després que les autoritats israelianes interceptessin la Flotilla, elvaixell Open Arms, que participava en la missió donant recolzament logístic i mèdic a la resta d’embarcacions, es troba realitzant tasques de recerca per localitzar dos barcos en parador desconegut. El Tam Tam, l’últim senyal del qual es va emetre a les 10.26 hores després de ser abordat i que els soldats trenquessin el seu motor; i el ‘Holy Blue’, que es creu que també està a la deriva i el parador del qual es desconeix.
La resta de les embarcacions que componen la Flotilla Global Sumud han acudit a una illa pròxima a Creta per esperar avenços sobre el succeït i refugiar-se davant la previsió d’una forta tempesta que tindrà lloc en les pròximes 24 hores i que podria posar en risc els integrants de la missió. De fet, abans de ser interceptats, els barcos rumb a Gaza avançaven cap a les costes de Turquia per fer una nova escala abans d’arribar a l’enclavament.
Una vegada detinguts els activistes, i igual com es va fer el 2025 després d’interceptar el primer intent de la Flotilla d’arribar a Gaza, les autoritats d’Israel han mirat de desacreditar aquesta missió. El Ministeri d’Exteriors ha publicat un vídeo a les xarxes socials en què es mostren quatre condons i una bossa amb una pols blanca sense identificar. «Aquesta és l’‘ajuda mèdica’ trobada en la flotilla de publicitat enganyosa: condons i drogues», ha publicat a X el compte d’Exteriors que acusa l’expedició –a la qual ha batejat com Flotilla dels condons– de donar un «espectacle mediàtic».
A més, en una altra publicació, Israel ha assegurat que els tripulants detinguts «es dirigeixen pacíficament a Israel» i ha publicat un vídeo en el qual es veu diverses persones fent exercici físic on assenyala que aquests estan «disfrutant en barcos israelians».
Després de conèixer aquest succés, Hamàs ha qualificat la intervenció israeliana de la Flotilla com a «pirateria sionista». «Aquesta pirateria sionista, portada a terme a gran distància de les costes de la Franja de Gaza, és un crim i un acte de barbàrie perpetrat pel govern d’ocupació terrorista en vista del món, sense que existeixi dissuasió ni rendició de comptes», ha afirmat el grup islamista palestí en un comunicat.
En aquesta línia, ha exigit «una acció internacional per alliberar» «els valents activistes»; a qui ha instat «que es mantinguin ferms davant aquests atacs terroristes i que continuïn la seva noble missió humanitària de donar veu als oprimits a Gaza i denunciar els crims de l’ocupació i la política de fam imposada al nostre poble palestí».
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- La cafeteria-floristeria Kentia Concept obre aquest dijous a Manresa
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris