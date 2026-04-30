Batalla legal entre magnats
«Vaig ser ximple»: totes les claus de la declaració d’Elon Musk en el seu judici contra OpenAI
El segon dia del procés judicial, l’home més ric del món es presenta com un heroi que vol salvar la humanitat i acusa Sam Altman d’haver-lo enganyat per accedir al seu capital
Carles Planas Bou
Elon Musk s’apropa a la finestra del tribunal federal d’Oakland (Califòrnia) i posa per a les càmeres amb gest d’aprovació. Sembla content. És el segon dia del judici que enfronta l’home més ric del món contra OpenAI, l’empresa que va ajudar a fundar el 2015 i que, després de la seva marxa, es va propulsar cap a l’èxit global gràcies a ChatGPT. La batalla legal entre tots dos titans tecnològics amenaça de transformar la indústria de la intel·ligència artificial.
Des de l’estrada, Musk ha acusat Sam Altman i Greg Brockman, director executiu i president d’OpenAI, de manipular-lo perquè destinés 38 milions de dòlars a la creació d’un laboratori d’IA sense ànim de lucre. «Vaig ser un ximple que els va proporcionar finançament gratuït per crear una start-up», va lamentar el magnat tecnològic.
Musk va abandonar el projecte el 2018 després de fracassar en l’intent d’aconseguir el seu control de forma unilateral. El 2024, va presentar una demanda contra els seus directius per convertir el que havia de ser una «organització benèfica» en una empresa amb ànim de lucre i ara valorada en 852.000 milions. Amb la seva sortida a borsa, prevista per a finals de 2026, OpenAI podria disparar la seva valoració fins al bilió de dòlars.x
Al llarg de les dues primeres jornades de judici, l’amo de Tesla, SpaceX i X s’ha presentat com un heroi, assegurant que només volia controlar OpenAI per assegurar-se que «anés pel bon camí». Per contra, ha descrit Altman i Brockman –a qui va arribar a admirar al seu dia– com uns mentiders que han corromput la missió original de la start-up de «beneficiar tota la humanitat». «No està bé robar una organització benèfica», va afirmar durant el seu testimoni dimarts.
Musk i el seu advocat han assegurat que el moment que va disparar la seva alarma va ser quan Microsoft va anunciar a començaments de 2023 que invertiria 10.000 milions de dòlars en OpenAI, que acabava de convertir-se en un fenomen mundial després del llançament de ChatGPT. El magnat va qualificar la inversió de «publicitat enganyosa» i va advertir que el gegant informàtic buscaria «obtenir un rendiment molt elevat». «Què dimonis està passant?», assegura que li va escriure a Altman. Segons la versió de Musk, el CEO d’OpenAI li va oferir accions en l’empresa, però les va rebutjar. «Francament, em va semblar un suborn», ha explicat.
Qüestionat per OpenAI
La versió de Musk ha estat qüestionada per l’advocat principal d’OpenAI, William Savitt, que abans del judici va presentar com a prova correus electrònics en els quals el magnat assegurava conèixer i basar la conversió del projecte en una companyia amb ànim de lucre. També ha assenyalat la falta de coherència d’alguns dels arguments de Musk respecte a la seva implicació amb la creadora de ChatGPT, aportant una declaració jurada en què va indicar que havia invertit 100 milions de dòlars en lloc dels 38 indicats des de l’estrada.
En un tens intercanvi, Musk ha acusat l’advocat d’OpenAI de realitzar preguntes «complexes des del punt de vista conceptual». Savitt també té la seva particular història amb el magnat. Encara que va representar Musk i Tesla en una demanda per frau borsari, anys després va canviar de bàndol i va representar la directiva de Twitter quan el multimilionari va provar de retirar la seva oferta de compra de la xarxa social, informa The New York Times.
Musk està destinant el seu temps i recursos al judici amb un ambiciós objectiu: aconseguir que la jutge del cas li doni la raó, accedir a una indemnització de 150 milions de dòlars, aconseguir la destitució d’Altman i Brockman i revertir l’estructura empresarial d’OpenAI perquè torni a ser una organització sense ànim de lucre. D’aquí a aproximadament un mes sabrem si hi ha una fallada conforme a les seves ambicions.
