El PSC, ERC i els Comuns situen la pujada de salaris i la vivenda com la prioritat per als treballadors

1 de maig
Quim Bertomeu
La plaça Urquinaona de Barcelona ha tornat a ser el punt de trobada dels manifestants que han participat en les mobilitzacions de l’1 de maig a la ciutat. Com cada any, diversos partits catalans han acudit puntuals per deixar-se veure i per explicar les seves reivindicacions. El PSC, ERC i els Comuns han coincidit en dues de les prioritats que consideren que cal defensar per millorar la vida dels treballadors: apujar els salaris i facilitar l’accés a la vivenda.
¿Com es concreta això? La proposta més específica l’ha llançat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar),que ha assegurat que el seu partit farà tot el que estigui a la seva mà perquè el Congrés aprovi el decret de pròrroga dels lloguers que aquesta setmana han tombat el PP , Vox i Junts.«No pararem fins a aconseguir-ho», ha dit en declaracions als mitjans de comunicació.
El que no està clar és com venceran les reticències dels opositors a la norma. Els valdria convèncer el partit de Carles Puigdemont, però fins ara no ho han aconseguit. És per això que el ministre ha demanat recolzament popular perquè el decret acabi sent aprovat. «Ens hem de mobilitzar», ha avisat. Aquesta norma va estar en vigor uns dies, els que van des que la va aprovar el Consell de Ministres fins que el Congrés la va tombar. Urtasun ha garantit que tots aquells arrendataris que van prorrogar el seu contracte en aquest temps tenen el dret que es mantingui la pròrroga, per molt que el decret ja no estigui en vigor.
També el PSC i ERC han assenyalat la importància d’aquest assumpte. «El clamor és més i millors salaris i més i millor vivenda», ha resumit la portaveu i vice primera secretària dels socialistes populars, Lluïsa Moret. La dirigent del PSC també ha reivindicat els avenços aconseguits pel Govern de Pedro Sánchez, com la pujada del salari mínim interprofessional. Per ella és tan important defensar noves conquestes «amb no perdre els drets ja conquerits», que ha vist amenaçats per l’extrema dreta.
ERC han enviat al seu màxim representant, el president del partit, Oriol Junqueras. El també ha reivindicat «vivendes dignes per a tothom» i «salaris justos». Un parell d’hores abns de la manifestació, Esquerra ha celebrat un acte propi davant de l’estàtua de Francesc Layret, advocat laboralista i símbol per a ERC. Des d’allà ha tornat a reclamar un salari mínim propi per a Catalunya. El seu argument és que aquí el cost de la vida és superior, per la qual cosa l’SMI també hauria de ser-ho. Fa anys que els republicans estan amb aquesta reivindicació, però per ara no han pogut aconseguir avenços.
