Allen seguirà a la presó a l’espera del judici per haver atemptat contra Trump
Carles Planas Bou
Cole Tomas Allen, el professor de 31 anys que el cap de setmana passat va iniciar un tiroteig en el sopar de l'Associació de Corresponsals de la Casa Blanca, va acceptar ahir mantenir-se a la presó a l'espera del judici per mirar d'assassinar el president nord-americà, Donald Trump.
Allen havia de comparèixer davant del Tribunal Federal del Districte de Colúmbia, als EUA, per impugnar la seva detenció i quedar en llibertat provisional, segons van anunciar els seus advocats dimecres a la nit. No obstant, l'acusat d'intent de magnicidi va renunciar al seu dret d'apel·lació per ara— i es mantindrà a la presó.
Allen va irrompre en un passadís de l’Hotel Hilton de Washington, on se celebrava el sopar dels periodistes, al voltant de les 20.40 de dissabte. Portava una arma llarga i a l’intentar passar el detector de metalls per accedir al saló va obrir foc, segons la denúncia. Un agent del Servei Secret va rebre un tret al pit, però el va salvar la seva armilla antibales. El tiroteig va obligar a evacuar Trump, el vicepresident J. D. Vance i altres membres de l’Administració republicana. Excepte Kash Patel, director de l’FBI, tots eren "objectius", segons un manifest firmat per Allen.
‘Selfie’ de l’atacant
L'atacant va ser detingut després de rebre diversos trets d'un agent, tot i que es desconeix si va ser atrapat. Una denúncia afirma que va caure ferit lleu, però no per les bales de les autoritats, informa NBC. Trump va compartir a les xarxes una imatge del presumpte agressor ajagut a terra, emmanillat amb les mans a l'esquena i sense samarreta.
Mitjans nord-americans van publicar el selfie que Allen es va prendre abans de l'atemptat. Si és declarat culpable, l'intent de magnicidi comporta pena de fins a cadena perpètua. També s'enfronta a càrrecs per transportar una arma entre estats amb intenció de delicte greu, amb pena de fins a 10 anys.
