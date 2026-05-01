Carles III busca reforçar la seva imatge a les Bermudes
El viatge del rei britànic arriba en un moment de creixent desinterès dels països de la Commonwealth per la monarquia
Lucas Font
Elrei Carles III d’Anglaterra inicia avui una visita a les Bermudes després de quatre dies de pompa i afalacs als EUA. La visita, la primera d’un monarca britànic des del 2009, té com a objectiu reforçar la imatge de la corona en aquest territori britànic d’ultramar (BOT, en les sigles en anglès), on el rei continua sent sobirà malgrat comptar amb un Parlament i amb un Govern propis. Carles III exercirà de nou el seu paper diplomàtic per estrènyer els vincles amb l’arxipèlag en un moment de creixent desinterès d’alguns països de la Commonwealth cap a la monarquia.
Les Bermudes han expressat en els últims anys el seu descontentament amb decisions aprovades per Londres sense el consentiment del Parlament local, cosa que ha portat el Govern de les illes a reclamar una autonomia més gran. "No som una illa plenament democràtica, això és un fet", va afirmar el premier del territori, David Burt, el 2022. Aquell mateix any, amb motiu de la mort d'Isabel II, va afirmar que el següent pas és que les Bermudes "es converteixi en un Estat sobirà", tot i que va evitar especificar si seria sota una república o sota l'actual model. "Aquest serà un tema que es debatrà en una altra ocasió", es va limitar a dir en una entrevista a la BBC.
La mort de la reina Isabel II va marcar un punt d'inflexió per a alguns BOT i regnes de la Commonwealth, i va obrir el debat sobre el final de la monarquia. El primer ministre de les Bahames, Philip Davies, va amenaçar de convocar un referèndum per destituir Carles III i proclamar la república, tot i que aquesta votació no s'ha portat a terme. El 2024, Jamaica va presentar un projecte de llei per acabar amb la monarquia, un procés que segueix en marxa malgrat que la tramitació s'ha alentit. Membres de la família reial britànica van assegurar que respectaran la voluntat d'aquests països i van expressar el seu suport a les decisions preses pels seus ciutadans. La creixent desafecció cap a l'antiga metròpoli amenaça de deixar encara més en evidència la pèrdua d'influència del Regne Unit en l'àmbit internacional. Tant el Govern britànic com el mateix Carles III en són conscients, i és per aquesta raó que el monarca britànic va mirar de mantenir la seva agenda internacional el més activa possible, incloses les seves recents visites a Austràlia i al Canadà, malgrat el càncer que pateix.
La visita a les Bermudes forma part dels esforços de la corona per mantenir la seva influència més enllà de les illes britàniques. Un dels moments més esperats de la seva estada serà la visita a una exposició dedicada a la història de l’arxipèlag i al seu paper en el comerç transatlàntic d’esclaus. La relació de la família reial amb aquesta activitat ha provocat crítiques d’alguns estats de la Commonwealth, que han reclamat reparacions històriques.
No està previst que Carles III faci menció a aquest assumpte durant la seva visita, però s'ha percebut un canvi de to en els seus discursos des del seu ascens al tron. Això confirma els seus intents de llimar asprors amb les antigues colònies i de trencar amb la línia menys transigent mantinguda per Isabel II.
La independència
Encara no està gaire clar quins efectes tindrà la visita del monarca a les Bermudes, tot i que la seva defensa de la biodiversitat i dels hàbitats locals ja li va valer el reconeixement dels màxims representants de l’arxipèlag, cada vegada més colpejat pels efectes del canvi climàtic.
Encara no està gaire clar quins efectes tindrà la visita del monarca a les Bermudes, tot i que la seva defensa de la biodiversitat i dels hàbitats locals ja li va valer el reconeixement dels màxims representants de l'arxipèlag, cada vegada més colpejat pels efectes del canvi climàtic. La independència del territori no compta amb un suport majoritari de la població –el 74% dels votants la van rebutjar en el referèndum de 1995–, però Carles III és conscient que, per mantenir la influència de la corona, haurà de continuar respectant la màxima de be seen to be believed. O el que és el mateix: perquè creguin en tu, has de deixar-te veure.
