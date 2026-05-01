La comunitat que més diputats i senadors reparteix
El Congrés i el Senat han sigut aquests dies el terreny de batalla previ al 17M. Andalusia reparteix la barbaritat de 61 seients a la Cambra baixa i 12 a l’alta. En 10 de les 14 cites amb les urnes des del final del franquisme, qui ha aconseguit més escons en l’autonomia ha governat en àmbit nacional.
Miguel Ángel Rodríguez
Aplaudiments i crits de joia en el ple del Congrés. S’acaba d’aprovar a l’hemicicle de la Cambra baixa una iniciativa del PP en la qual exigeixen al Govern complir amb un calendari sobre infraestructures hídriques a Andalusia. Aquest entusiasme, pel tema que tracta, sol ser més propi del Senat, amb representants autonòmics més lligats al territori, que de la Cambra baixa. No obstant, a les portes de les eleccions andaluses, la disputa per imposar-se a la comunitat autònoma més poblada i la que més escons reparteix al Congrés i al Senat, impregnen tots els debats en àmbit nacional.
Petits retocs al marge, Andalusia reparteix la barbaritat de 61 escons a la Cambra baixa i 12 en l’alta. Les xifres, posant-les en comparació amb la resta de territoris, són significatives. En les eleccions del 2023, Catalunya va repartir 48 escons, 13 menys que Andalusia, i Madrid, la comunitat uniprovincial més poblada, disposa de 37 seients al Congrés. Amb aquestes dades, els andalusos tindrien a la seva disposició més diputats que els que componen els grups parlamentaris de Vox (33) i Sumar (26) junts.
La disputa pel territori, per tant, és clara. En 10 de les 14 eleccions que es van produir des del final del franquisme, qui ha aconseguit un nombre més gran d’escons a Andalusia ha governat en àmbit nacional. Les excepcions són la legislatura constituent, el 1977, i les dues en les quals va aconseguir la victòria José María Aznar, quan els electors andalusos van optar pel PSOE, i la del 2023, quan el PP va aconseguir més seients al Congrés malgrat que va acabar governant Pedro Sánchez. En aquesta última ocasió, el PSOE va aconseguir menys escons que el PP en àmbit nacional, però es va valer dels suports independentistes i nacionalistes.
En aquesta dinàmica, aquesta mateixa setmana s’ha debatut al Congrés una proposició per mirar de reformar la Constitució i blindar el dret a l’avortament voluntari a proposta del Govern. Tant els partits de l’oposició com els seus aliats han criticat que les intencions de l’Executiu eren introduir el debat a la campanya andalusa. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, també va aprofitar la sessió de control al Govern d’aquesta setmana per introduir la vaga en sanitat.
Tot i així, on més impacte directe tindran aquestes eleccions és al Senat. Una vegada se celebrin els comicis i es constitueixi el Parlament andalús, s’haurà de realitzar el repartiment de senadors per designació autonòmica. Als andalusos els corresponen, actualment, 9 seients a la Cambra alta que són elegits per les corts autonòmiques, un més que Catalunya i dos més que Madrid. Després dels comicis regionals del 2023, el PP va asseure cinc dels seus parlamentaris al Senat; el PSOE, tres, i Vox, un dels dos senadors de què disposa ara mateix.
Amb el focus al 2027
El nou repartiment no farà perillar la majoria absoluta dels populars a la Cambra alta, però pot marcar la tendència de cara al 2027, data fins a la qual Sánchez vol esperar per instal·lar les urnes a tot el país. Salvant les dues comunitats insulars i Ceuta i Melilla, cada província reparteix 4 escons al Senat, cosa que torna a situar Andalusia (8 províncies) com una de les comunitats que més escons posen en joc: 32 davant els 36 de Castella i Lleó (nou províncies). Tan sols aquesta setmana, a la Cambra alta s’han debatut fins a sis iniciatives diferents relatives a Andalusia. Una disputa determinant en l’aritmètica parlamentària nacional.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut
- La sabateria Casas obre una nova botiga al carrer Guimerà de Manresa