Comuns acusa el Govern de "poc contundent" amb les multes al límit de lloguer
Sara González
Els Comuns continuen pressionant el Govern en matèria de vivenda. Després del balanç de 529 expedients sancionadors oberts pels inspectors de vivenda, dada avançada per EL PERIÓDICO, el grup de Jéssica Albiach ha acusat la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica d'estar actuant "tard" i amb "poca contundència" davant els infractors, que en vuit de cada 10 casos són propietaris que se salten el límit de preu dels lloguers. Per als Comuns, soci de l'Executiu de Salvador Illa, el Govern gestiona els expedients amb massa lentitud, tenint en compte que el règim sancionador es va aprovar fa 16 mesos i que les primeres multes no es van imposar fins al febrer. A més, insisteixen en el fet que, de tots els procediments oberts per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, només set casos han iniciat formalment la sanció. En la majoria, nou de cada 10, els expedients són en la fase inicial.
Albiach també lamenta que, a més, cap de les multes que s'han executat fins ara són "exemplars" per enviar a la ciutadania un "missatge clar" que no es deixaran passar les vulneracions de la llei. En aquest sentit, ha tornat a reivindicar que el cas del bloc de Sant Agustí de Barcelona, on s'està superant en "més d'un 30%" el preu del lloguer establert per la normativa, és una oportunitat. Hi ha quatre expedients oberts per aquest cas que podrien arribar gairebé als dos milions d'euros de multa al fons neerlandès New Amsterdam Developers. "Exigim al Govern contundència, sancions exemplars i també dinamisme i rapidesa", va assegurar Albiach, que va insistir en la necessitat de crear una direcció general d'habitatge dins de la Generalitat perquè la unitat d'inspectors tingui el "màxim rang" possible i més capacitat per agilitar els expedients oberts. La consellera Sílvia Paneque va confirmar que la Generalitat crearà aquesta direcció.
