"Si ens enfonsem, pot passar qualsevol cosa", reconeixen els socialistes
Luis Ángel Sanz
El Partit Socialista torna a treure el cap a l’abisme, aquesta vegada en la seva federació més important. L’exvicepresidenta del Govern María Jesús Montero se la juga a la seva terra quan les aigües encara no estan del tot pacificades al PSOE-A. El límit del fracàs el marca el pitjor resultat històric del partit, els 30 escons de les eleccions autonòmiques del 2022, com coincideixen a assenyalar diversos dirigents andalusos. Els càlculs dels més optimistes els donen aquests 30 diputats o poc més. "Les restes de les vuit províncies poden donar resultats sorprenents; ho hem vist fa no gaire a Castella i Lleó, amb nou circumscripcions, on el PSOE ha pujat dos escons per molt pocs vots", assegura un dirigent del PSOE-A.
Les eleccions andaluses del 17 de maig són "molt complicades" per al PSOE, com ha reconegut el mateix entorn de Montero. El PP i el seu president, Juanma Moreno, estan forts. I la polarització i la crispació de la política nacional perjudica especialment els socialistes. Com admeten algunes fonts del PSOE-A, un mal resultat podria fer tremolar els fonaments de l’organització regional, la que més militants aporta al PSOE. Amb una campanya electoral que ha acabat de començar, "no hi ha ningú que pensi en això: l’organització està activada i cada secretari provincial o local farà tot el possible per millorar els resultats de fa quatre anys", explica un integrant de l’Executiva actual.
"María Jesús Montero no ha deixat la vicepresidència del Govern d’Espanya per venir a empatar el pitjor resultat del PSOE andalús", assegura un secretari provincial. De manera que un mal resultat "farà que l’endemà sigui molt complicat", assenyala una font socialista. "I si ens enfonsem, podria passar qualsevol cosa", afegeix un dirigent crític. Això sí, la majoria dels socialistes consultats consideren que, a un any de les eleccions municipals, és difícil que el partit s’obri en canal.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- ¿Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona i Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- «Ens van ensenyar l’Anella Verda de Vitòria i vam dir: per què no ho portem a Manresa?»