Feijóo confia en la ‘matrícula d’honor’ de Moreno per arribar a la Moncloa
Mariano Alonso Freire
Les eleccions del 17 de maig al Parlament d’Andalusia suposen una nova etapa, la quarta, per a Alberto Núñez Feijóo en el seu llarg camí per mirar de succeir Pedro Sánchez a la Moncloa després de les generals de l’any que ve. No es tracta, sens dubte, de l’etapa més difícil, però tampoc de la que té menys en joc. Després de disfrutar aquest hivern dels triomfs electorals successius de María Guardiola a Extremadura, de Jorge Azcón a l’Aragó –tots dos ja investits presidents d’aquestes dues comunitats– i d’Alfonso Fernández Mañueco a Castella i Lleó, el líder del PP confia en un altre triomf, més ampli si és possible, de Juan Manuel Moreno, el baró popular amb qui té una relació més estreta, d’amistat personal fins i tot, tal com demostra el fet que tots dos hagin anat de vacances plegats.
En l’entorn del president andalús es parla de la cita del 17M amb una analogia acadèmica, segons la qual el PP andalús estarà, quan s’obrin les urnes, entre la matrícula d’honor, és a dir, revalidar la històrica majoria absoluta obtinguda el 2022, o simplement l’excel·lent, amb referència a una victòria contundent però que es quedi a pocs escons d’aquesta majoria absoluta. Tot i que fins i tot en aquest cas, i Moreno ha sigut molt clar respecte a això durant la precampanya, el president de la Junta aspira a governar en solitari, a diferència de les coalicions amb l’extrema dreta que ja han posat en funcionament els seus homòlegs i companys de files Guardiola i Azcón. En privat, els dirigents andalusos s’expliquen més bé: "Les coalicions a Extremadura i l’Aragó responen a una proporció de forces que ni remotament es donarà aquí. Vox no pot pretendre entrar en tots els governs, sigui quin sigui el resultat".
A Génova esperen que Moreno obtindrà la màxima qualificació per part dels votants andalusos, però tenen clar que no convé confiar-se gaire.
