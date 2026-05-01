El Govern salva el veto del PP i Vox al blindatge de l’avortament a la Constitució
Els socis voten a favor de la reforma però critiquen que s’emmarqui a l’article 43, del dret a la salut, i no en el 15, del dret a la vida
Miguel Ángel Rodríguez
La reforma de la Constitució per blindar el dret a l'avortament ha superat el seu primer tràmit al Congrés, tot i que pot ser que sigui un dels últims. La Cambra baixa, amb el vot dels partits del Govern i dels seus socis, ha rebutjat les esmenes a la totalitat amb què Partit Popular i Vox provaven de tombar aquesta modificació, però el cert és que els aliats de l'Executiu han mostrat seriosos dubtes sobre els objectius perseguits amb aquesta proposta i la via per fer-ho. A més, sense el recolzament dels populars resulta impossible que, en pròxims passos, s'assoleixi la majoria necessària de tres cinquens del Congrés (210 diputats) per donar el vistiplau definitiu a aquest canvi.
"Els poders públics garantiran l'exercici del dret de les dones a la interrupció voluntària de l'embaràs en condicions d'igualtat real i efectiva amb les prestacions i serveis que siguin necessaris per a aquest exercici", és el redactat que el Govern vol incloure a l'article 43 de la carta magna. Ha sigut la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que ha defensat la necessitat d'aquesta modificació per "garantir la interrupció voluntària de l'embaràs d'una manera real i efectiva a tot el territori".
Redondo ha criticat que hi hagi territoris, com Andalusia o la Comunitat de Madrid, en els quals menys d'un 1% de les dones que avorten ho fan en la sanitat pública. "La dimensió de llibertat del dret no està en risc, però sí que ho està l'exercici real i efectiu a la interrupció de l'embaràs. La llibertat no està en dubte, però de què serveix si no podem exercir-la en condicions de seguretat, d'igualtat i de plenitud a tot el territori", ha insistit després de recalcar que hi ha un consens social entorn de l'avortament.
Poc suport ha trobat la ministra, tret de les portaveus del PSOE i de Sumar. La resta de la Cambra baixa, en menor o major mesura, ha criticat l'"oportunisme" de l'Executiu amb aquesta reforma. Els més durs han sigut, òbviament, populars i ultres, que havien registrat les esmenes a la totalitat que es debatien. Les dues formacions han arremès contra la reforma pel seu "electoralisme". "L'única demanda consistent que hi ha és la d'un Govern que intenta desplaçar el focus dels seus escàndols, de la seva corrupció i de la seva agenda judicial", li ha etzibat la diputada del PP Silvia Franco, que ha rebutjat que hi hagi una part àmplia de la societat que reclami aquest canvi. Una línia que també va seguir el parlamentari de Vox Joaquín Robles.
Crítiques
La crítica principal de totes les formacions va ser que s’introdueixi aquest dret a l’article 43, que fa referència al dret a la salut, i no en el 15, relatiu al dret a la vida. Aquí es van afegir a les crítiques els socis, que van explicar que el Constitucional ja va blindar l’avortament al "màxim nivell". La diputada d’ERC Pilar Vallugera va advertir que introduir-lo a l’article 43 podria posar en "perill" els avenços aconseguits. La portaveu del PNB, Maribel Vaquero, va dir que és una "reforma aigualida", "més simbòlica i d’oportunisme polític que substancial". La líder de Podem, Ione Belarra, va criticar que es clavi una "puntada de peu" a l’avortament per enviar-lo a l’article 43.
