Gürtel, Kitchen i l’obstrucció a la justícia
Els interrogatoris de les defenses dels acusats afloren el possible espionatge fet al jutge Pablo Ruz i al mateix inspector Morocho.
Ernesto Ekaizer
No facis mai una pregunta a un testimoni en el judici la resposta del qual desconeixes, diu un cèlebre adagi judicial. L’objectiu reconegut, almenys per l’advocat de l’excomissari José Luis Olivera –el llavors cap de la UDEF que passava informació a María Dolores de Cospedal–, és minar la credibilitat de l’inspector Manuel Morocho, l’enciclopèdia vivent de la investigació de Gürtel, que el Ministeri de l’Interior i el Cos Nacional de Policia van intentar sabotejar a través de l’operació Kitchen, d’obstrucció a la justícia i de salvació de Mariano Rajoy i del PP al Govern.
I per fer-ho, després de les revelacions de Morocho en el judici de Kitchen el 29 d'abril sobre les actuacions d'Olivera, la defensa d'aquest pretenia mostrar contradiccions en el testimoni.
–¿Va visitar vostè el senyor Olivera quan estava hospitalitzat després d’una operació?
–No.
– ¿No el va visitar?
–No.
Preguntes d'aquest tipus també van fer altres lletrats respecte a una condecoració a Morocho del Ministeri de l'Interior, per a la qual estava proposat, però que no se li va concedir.
Si podia semblar que, com a testimoni del Ministeri Fiscal i de les acusacions populars, la declaració de Morocho havia donat grans titulars i ja no es podia esperar més, l'esmentada creença es va dissipar aquest dijous 30 d'abril al matí en el torn dels advocats dels acusats.
Jutge Garzón
Perquè Morocho va explicar que, en realitat, la campanya dels alts càrrecs policials per desarmar la potencialitat de la investigació de Gürtel havia començat el 2007, tot just iniciades les indagacions a la Fiscalia Anticorrupció i una mica més tard durant la instrucció del primer jutge de Gürtel al Jutjat Central d'Instrucció número 5, Baltasar Garzón.
Sense insinuar-ho directament, Morocho, en la seva descripció, a preguntes dels lletrats, va mostrar que el que després es metamorfosaria en Kitchen, entre el 2013 i el 2015, mentre s’investigava Gürtel, ja havia començat amb el marcatge que els comandaments policials van fer del jutge Pablo Ruz, en comissió de serveis al Jutjat Central 5 de l’Audiència Nacional, i d’ell mateix com a cap de la Policia Judicial en la causa, designat per Ruz.
Va narrar que a l'oferta que, teòricament, segons pensaven Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior, i José Luis Olivera, director del CITCO (Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat), Morocho no rebutjaria –ocupar un lloc més ben remunerat a Lisboa o el d'agregat a l'ambaixada a Pequín– es va unir la proposta d'enviar-lo a Guatemala. Mentre investigava juntament amb Ruz la caixa B del PP, el van traslladar a la DAO (Direcció Adjunta Operativa) i el seu director, Eugenio Pino, li va oferir un lloc a Guatemala, en una delegació de l'ONU. El seu cap directe el va advertir que no se li podia garantir la seva assistència als judicis de corrupció del PP a Espanya per ratificar els seus informes.
"¿Però vostè sap qui soc jo?", va respondre Morocho, que va replicar d'aquesta manera. És a dir: havia de ser present en els judicis de Gürtel i dels papers de Bárcenas. Morocho va explicar que hi va haver informes d'anàlisis sobre comissions rogatòries de la caixa b, satisfetes des de països a l'estranger, que "es van quedar sense fer". També va descriure la "desbandada" del grup d'investigadors que dirigia, provocada pels comissaris de l'operació Kitchen.
Els advocats han intentat justificar Kitchen en la línia de la testifical de Mariano Rajoy: va ser una operació per perseguir Rosalía Iglesias, dona de Bárcenas, i, a través d'ella, localitzar els fons i testaferros de l'extresorer del PP. Si Rajoy va assumir, doncs, el coneixement d'aquesta operació, a qui va considerar plenament legal, Morocho l'ha desmuntat.
Testaferros
L'operació Kitchen el 2013 no buscava els diners i els testaferros de Bárcenas, perquè ja estaven localitzats gràcies a les autoritats suïsses el desembre del 2012. El que sí que buscaven els polítics i policies, com a conillers, eren els documents i àudios que, temien, havia atresorat Luis Bárcenas, per obstruir la tasca de la justícia i prevenir-ne la utilització a fi de provocar la caiguda de Rajoy, que portava tot just un any de govern el gener del 2013.
"Fem el que podem significa que fem el que podem", va explicar Rajoy en seu judicial sobre la seva resposta a un correu de Bárcenas.
Carregar-se al jutge Pablo Ruz el desembre del 2013 com a jutge d'instrucció i sabotejar l'inspector Morocho.
Cap dels dos —ni la fiscal Conchita Sabadell— tenia preu. Ruz és en un jutjat de Móstoles i Morocho en una comissaria de Madrid. Conchita Sabadell segueix a la Fiscalia Anticorrupció.
Subscriu-te per seguir llegint
