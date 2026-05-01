Israel intercepta 22 vaixells de la Flotilla rumb a Gaza i deté 175 activistes
Open Arms denuncia la inacció de la UE davant l’actuació dels militars israelians / Albares trasllada a l’Ambaixada hebrea "la més enèrgica condemna"
JULIA MOLINS / MONTSE MARTÍNEZ
Les autoritats israelianes han tingut dijous a la matinada la primera topada amb la Flotilla Global Sumud, l'expedició martítima internacional que pretén trencar el bloqueig naval d'Israel a Gaza. EL PERIÓDICO, que es troba a bord de l'embarcació 'Open Arms', ha sigut testimoni d'una nit llarga i molt tensa. Ja a la llum del dia, Israel confirmava la detenció de 175 activistes de 22 barcos dels 57 que integraven el grup, i està previst que siguin desembarcats en una platja grega "en les pròximes hores", segons el ministre d'Exteriors, Gideon Saar.
"Els parla un vaixell israelià, qualsevol intent de trencar el bloqueig a Gaza serà considerat una violació del dret internacional. [...] estan obligats a canviar el seu rumb [...] Qualsevol intent d'arribar a Gaza posa la seva seguretat en risc i no deixa les Forces de Defensa d'Israel cap altra opció que prendre totes les mesures a la nostra disposició per fer complir el bloqueig naval legal". Aquest va ser el missatge que van rebre les embarcacions a les 20.43 hores de dimecres per part de la Marina israeliana. La locució abundava que si continuaven amb l'intent, abordarien els barcos i els prendrien, i tot seguit es van bloquejar les comunicacions. Era nit tancada. A les 3.47 van començar l'abordatge i els arrestos.
Aquest dijous, l''Open Arms' ha acudit en rescat del 'Tam Tam', que es trobava a la deriva després que els soldats israelians l'abordessin i trenquessin el motor. La nau ha sigut localitzada cap al migdia, amb la tripulació a bord i sanes i està sent remolcada per l'embarcació de l'oenagé catalana. També s'han fet inspeccions oculars d'altres barcos assaltats per Israel, tots ells buits i amb greus danys materials al seu interior.
La resta dels vaixells de la Flotilla, comandats per l''Artic Sunrise' de Greenpeace, s'han replegat a prop de la punta sud-oest de l'illa grega de Creta per buscar refugi davant la previsió d'una forta tempesta en les pròximes hores.
L'arribada dels vaixells israelians la matinada passada va passar en aigües que separen la península grega del Peloponès i l'illa de Creta, segons el rastrejador de la mateixa Flotilla, a un centenar de quilòmetres (54 milles nàutiques) de la costa cretenca i a 671 milles d'Israel. Llanxes militars es van acostar als barcos, identificant-se com israelians, apuntant làsers i armes semiautomàtiques cap als tripulants i ordenant-los que es dirigissin al capdavant dels pots i es posessin de genolls. Els activistes van ser desembarcats i traslladats al país hebreu.
Segons ha denunciat l'oenagé Open Arms, l'operació israeliana va tenir lloc "davant de l'atenta vigilància de Frontex", l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costas, i "representa una escalada significativa i sense precedents". "Tot i que les embarcacions es trobaven a la zona de recerca i rescat de Grècia i havien llançat un senyal de SOS, la guàrdia costanera grega no va complir la seva obligació de prestar-los auxili", ha afegit l'organització, que considera que "els principis més bàsics del dret marítim i internacional han sigut vulnerats" i retreu a la Unió Europea la seva inacció davant l'actuació d'Israen l'"aigües internacionals". "Això és pirateria i passa en una zona SAR europea, a només 45 milles de Grècia. ¿Què fa Europa?", ha remarcat el fundador d'Open Arms, Òscar Camps. "Això és posar vides en perill, estem davant violacions greus del dret internacional, davant l'ús de la força amb civils en alta mar", ha afegit.
El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol ha convocat "urgentment" l'encarregada de negocis de l'ambaixada d'Israel per traslladar-li "la més enèrgica condemna per la detenció" de la flotilla, entre els quals hi ha una trentena d'espanyols. Fonts del departament que dirigeix José Manuel Albares han indicat que l'ambaixada i el consolat d'Espanya a Israel, així com els de la zona i la Unitat d'Emergència Consular "estan plenament operatius i en contacte amb els organitzadors de la flotilla". Exteriors ha remarcat que Albares també "està parlant amb homòlegs" dels països que tenen nacionals arrestats per Israel.
"Condons i drogues"
Les recomanacions israelianes, abans d'interceptar els barcos i detenir els activistes, posaven èmfasi en l'obligació de fer arribar l'ajuda humanitària a la població gazatí a través de les vies oficials del port d'Ashdod, amb els pertinents controls duaners.
"Aquesta és l''ajuda mèdica' trobada en la flotilla de publicitat enganyosa: condons i drogues", va escriure el compte d'Exteriors de Tel Aviv, acompanyant el missatge amb un vídeo i diversos sobres plàstics.
Israel controla tots els punts d'entrada a la Franja de Gaza i ha sigut acusada per l'ONU i oenagés estrangeres d'impedir l'entrada de béns al territori, provocant escassetat des de l'inici de la guerra a l'enclavament palestí, l'octubre del 2023.
