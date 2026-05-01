Koldo admet que va cobrar "xistorres" del PSOE però nega tractes amb Sánchez
L’exassessor d’Ábalos reconeix que va rebre bitllets de 500 euros del partit i de la Guàrdia Civil, amb la qual va col·laborar després de deixar el ministeri
Ángeles Vázquez
Koldo García va optar ahir al Tribunal Suprem per esperar a ser interrogat per la seva advocada, Leticia de la Hoz, per negar amb contundència certs extrems en què es basa l’acusació en contra seu. Això li va permetre respondre a les acusacions que va fer dimecres el comissionista Víctor de Aldama, com la seva suposada relació amb el president del Govern. Koldo es va mostrar contundent: "No tenia el seu telèfon", va dir. En canvi, va admetre per primera vegada des que va començar el cas que amb "xistorres" es referia a bitllets de 500 euros, i que els va rebre tant del PSOE com de la Guàrdia Civil, i dels pisos turístics que llogava.
Koldo García va reconèixer que saludava Sánchez amb normalitat durant la campanya de les primàries, en la qual el va acompanyar, però quan va arribar a la Moncloa ja no tenia el seu telèfon a la seva agenda. "Sisplau, sentit comú", va manifestar per desmentir que el president del Govern estigués al corrent del cobrament de les comissions i d’un suposat finançament il·legal del PSOE, que en un altre moment també va negar amb un: "El PSOE no agafa diners".
García va voler deixar clar que va col·laborar amb la Guàrdia Civil per lluitar contra el terrorisme gihadista després de deixar la seva responsabilitat com a assessor ministerial, una cosa que, segons va dir, feia des de 27 anys enrere, quan feia falta protegir "jutges, fiscals, polítics" del terrorisme d’ETA. "No entenc que la Guàrdia Civil pugui dir que tu has col·laborat 27 anys gratuïtament per dir tot el que has fet, amb els riscos que porta per a la meva família. M’han donat mencions, medalles...", va assenyalar per queixar-se d’haver quedat al descobert.
L’exassessor d’Ábalos es va queixar que després d’aquesta col·laboració de gairebé tres dècades, de saber que estava sent vigilat per agents i "d’oferir les claus" de casa perquè la registressin, els agents procedissin a entrar al seu domicili armats, mentre la seva filla de tres anys era a la casa.
Investigació a Ábalos
Va relatar l’episodi en què el seu germà Joseba va ser detingut per la Guàrdia Civil quan portava un sobre per al llavors ministre a València. Segons la seva versió, els agents "alguna cosa van deixar caure" sobre que el diputat estava sent investigat. I per si això no fos suficient per sustentar l’acusació d’Ábalos que l’haurien investigat sense cursar el pertinent suplicatori, García va agregar que, abans del registre de la seva vivenda, a l’ UCO li van suggerir que seria bo que "digués certes coses d’Ábalos".
Quant a l’increment patrimonial que li atribueix, Koldo es va remetre al lloguer de pisos turístics. Aquí és on van aparèixer els bitllets de 500 euros com a "xistorres". Primer, va ser a través d’un missatge sobre el que cobrava per una ocupació molt anterior a conèixer Víctor de Aldama, i després va afirmar que en algun moment va denominar així els bitllets que li va entregar el PSOE, el que cobrava dels pisos turístics i fins i tot el que li proporcionava la Guàrdia Civil perquè els canviés. El que no va admetre va ser haver-se referit com a "sols" o "enciams" als bitllets de 100 i 200, com deia l’UCO.
Per defensar l’efectiu que li van intervenir a casa seva va aportar 14 documents que li havia entregat el partit per despeses que prèviament havia fet. Va assenyalar que en campanyes electorals portava més de 12.000 euros, perquè pagava les despeses de tot l’equip, tot i que la Guàrdia Civil parla de 9.000 als seus informes.
Al llarg de l’interrogatori, de set hores i mitja, García va mantenir que els 15.770 euros que pagava anualment a Carlos Ábalos, el fill petit de l’exministre, són anteriors a conèixer Aldama. Al costat de la hipoteca d’un baix, els va atribuir a la mala relació que l’expolític socialista mantenia amb la seva exdona, Carolina Prendes. Aquest va ser el motiu que l’exassessor va esgrimir per justificar que també pagués els regals que Ábalos li va fer a Jésica Rodríguez; l’exministre mai els va reemborsar. Segons De la Hoz, Ábalos li va fer transferències per un total de 23.000 euros per despeses que l’assessor havia avançat,si bé encara li devia entre 31.000 i 41.000 euros.
Amb els seus ingressos, la parella va adquirir un pis a Benidorm el 2020 per 170.000 euros, dels quals 10.000 es van entregar com a entrada i per a la resta es va demanar una hipoteca. El 2022 van comprar un terreny rústic per 2.500 euros i un pis a la ciutat alacantina que van adquirir rehipotecant una altra propietat que tenien a Navarra. Més tard van comprar una altra propietat a Benidorm a nom de la seva filla de tres anys per a la qual van acudir als germans i la mare de la seva exdona, Patricia Úriz.
Segons va explicar davant la sala, l’exassessor d’Ábalos volia que la "nena tingués un pis" de 115.000 euros per evitar que el seu altre fill de 27 anys, al qual ni coneix, intentés quedar-se’l, després de les seves amenaces. Aquests quatre immobles, segons l’UCO, valen un milió d’euros, però les hipoteques en sumen 400.000. Koldo va dir que si fos així, hauria sigut "la millor inversió" que hagués pogut fer la seva família.
Denúncia a Vito Quiles
«Agressió, intimidació i assetjament». Així descriuen fonts de la Moncloa els fets ocasionats per Vito Quiles contra Begoña Gómez, dona del president del Govern central. L’agitador ultra, segons el seu relat, li hauria impedit la sortida d’una cafeteria a la localitat madrilenya de Las Rozas després d’assetjar-la prèviament a l’interior. Seria en aquest moment quan s’hauria produït l’agressió, ja que els escortes de la dona de Sánchez eren fora del local. Begoña Gómez ha oficialitzat ja una denúncia davant la Policia Nacional.La portaveu del Grup Popular al Congrés, Ester Muñoz, va dir que condemna «qualsevol tipus de violència i assetjament», però va afegir que en l’episodi protagonitzat per Vito Quiles i la dona del president del Govern, Begoña Gómez, «sembla que qui rep violència» és ell.
