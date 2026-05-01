L’Iran amenaça els aliats dels EUA amb "atacs llargs i dolorosos"
Andrea López-Tomàs
Amb les bombes aturades, la rivalitat de l'Iran amb els Estats Units i Israel s'expressa en paraules. Teheran va assegurar que respondrà a Washington amb "atacs prolongats i dolorosos" si decideix reprendre l'agressió militar. El líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, va celebrar en un discurs llegit a la televisió l'inici d'"un nou capítol" a l'estret d'Ormuz i al golf Pèrsic, als Estats àrabs del qual va augurar un "futur brillant" sense els Estats Units. El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, es va pronunciar en la mateixa línia al·legant que aviat "serà necessari" que Tel-Aviv actuï de nou "per eliminar amenaces existencials" que provenen de l'Iran.
Segons afirma el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump tenia previst rebre ahir una sessió informativa sobre possibles plans militars a l’Iran de l’almirall Bradley Cooper, líder del Comandament Central dels EUA.
Segons afirma el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump tenia previst rebre ahir una sessió informativa sobre possibles plans militars a l'Iran de l'almirall Bradley Cooper, líder del Comandament Central dels EUA.

A més de 10.000 quilòmetres de Washington, el comandant de la Força Aeroespacial iraniana, Majid Mousavi, va prometre que davant qualsevol atac nord-americà, per limitat que sigui, Teheran llançarà "atacs prolongats i dolorosos" contra posicions regionals dels EUA. "Hem vist el que els va passar a les seves bases regionals i veurem que els passa el mateix als seus vaixells de guerra".
Ahir, el líder suprem iranià va declarar que el "brillant futur del golf Pèrsic serà sense els EUA" i va defensar que la República Islàmica protegirà les seves "capacitats nuclears i de míssils" com un actiu nacional. "Nosaltres i els nostres veïns compartim un destí comú; els estrangers que venen per actuar amb avarícia i malícia no tenen cabuda si no és al fons de les seves aigües", va dir. Al seu torn, Katz va defensar que, si bé Israel recolza els esforços diplomàtics dels EUA, Tel-Aviv "aviat es veurà obligat a actuar de nou" per eliminar les "amenaces existencials" de l'Iran.
