Merz, ¿nou objectiu de Trump?
El republicà assegura que estudia la possibilitat de reduir les tropes a Alemanya després que el canceller digués que l’Iran "ha humiliat" els EUA en les negociacions.
Gemma Casadevall
¿Serà Friedrich Merz el següent aliat transatlàntic al qual Donald Trump decideix 'castigar' per no cenyir-se devotament a la seva línia respecte a l'Iran? ¿O baixarà el cap el canceller després d'encaixar una reprimenda de la Casa Blanca? De moment, el tradicionalment sòlid eix Berlín-Washington ha patit diversos sotracs en pocs dies, inclosa l'amenaça del president dels EUA de reduir el nombre dels seus soldats en territori alemany. El detonant va ser una frase pronunciada dilluns pel canceller alemany, on assegurava que l'Iran "ha humiliat" als Estats Units en les negociacions per posar fi al conflicte, a més d'insistir que Washington "no té una estratègia clara" en aquesta guerra.
La primera reacció de Trump a aquesta frase va ser a través de xarxes socials, amb un missatge en què afirmava que el canceller "no sap del que parla", per rematar que "amb raó li va tan malament a Alemanya". A aquest primer toc va seguir dimecres un altre missatge en què el president dels EUA afirmen estar "estudiant" una reducció de les seves tropes a Alemanya.
"Els Estats Units estan estudiant i analitzant la possible reducció de tropes a Alemanya", va assegurar Trump a través de Truth Social. La decisió podria ser anunciada en els pròxims dies, va afegir. Alemanya té al seu territori la base de Ramstein, la més gran dels EUA a la UE, i 40 instal·lacions militars més grans o menors a tot el país, amb un contingent total de 34.600 soldats, aproximadament la meitat dels que té l'exèrcit dels EUA a tot Europa. Això converteix Alemanya en el segon país, després del Japó, quant a contingent militar nord-americà al seu territori.
Ramstein, amb uns 9.000 soldats, és el centre de comandament i punt neuràlgic per al conjunt d'operacions militars nord-americanes, inclosa l'ofensiva sobre l'Iran com ho ha sigut respecte a Ucraïna. És una base de sobirania nord-americana, a la qual les autoritats alemanyes no poden accedir sense permís exprés del seu comandament. Està ubicada al sud-oest d'Alemanya, serveix de base a operacions aèries i acull l'estació des de la qual es dirigeixen els vols dels drons cap a l'Orient Mitjà. El segueixen en rellevància la base d'instrucció militar de Grafenwöhr, a Baviera, mentre que a Stuttgart, també al sud, hi ha el quarter general del Comando Europa (EUCOM) i el de l'Àfrica (AFRICOM). A Wiesbaden, a l'oest, es troba la central europea de les forces nord-americanes, a Spangdahlen estan estacionats els F-16 dels EUA i a Büchel, hi ha l'arsenal d'armes nuclears nord-americana en territori alemany.
Crítiques cauteloses
Merz ha expressat reiteradament la seva disconformitat amb l'ofensiva dels Estats Units i Israel sobre l'Iran, especialment pels estralls econòmics que provoca el tancament de l'estret d'Ormuz. Havia advertit contra les incursions israelianes al sud del Líban. Però d'acord amb la línia de Berlín respecte als EUA i Israel ha observat certa cautela a l'hora de criticar-les obertament.
El terme humiliació era nou, però els retrets a una falta d’estratègia han sigut reincidents.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- ¿Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona i Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- «Ens van ensenyar l’Anella Verda de Vitòria i vam dir: per què no ho portem a Manresa?»