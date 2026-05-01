Morocho diu que Interior va impedir elaborar informes de la caixa b del PP
Tono Calleja Flórez
L’inspector de la UDEF que va liderar la investigació policial del cas Gürtel i de la caixa b del PP, Manuel Morocho, va revelar ahir en el judici del cas Kitchen que se celebra a l’Audiència Nacional que el Ministeri de l’Interior que llavors liderava el popular Jorge Fernández Díaz va desmantellar la unitat que encapçalava i que això va tenir com a principal conseqüència que no van poder elaborar diversos dels informes que li havia encarregat l’instructor dels dos procediments, el jutge Pablo Ruz. "El 2013 al meu grup érem 11 policies en conjunt, de diferents escales. El 2013 se’n van anar tres persones. El 14, una, i el 2015, cinc persones. El grup va quedar absolutament sense capacitat investigativa", va lamentar. "Se’n van reposar alguns, però com comprendrà, aconseguir destreses i competències en l’anàlisi requereix molt temps. És a dir, es va desmembrar el grup". Aquesta dada va semblar molt rellevant a la presidenta del tribunal de Kitchen, Teresa Palacios, que va demanar a Morocho que repetís aquesta explicació.
Per Morocho, aquesta operació "va ser una estratègia buscada. Van començar a oferir [als policies] coses i, és clar, si t’ofereixen un lloc de treball amb una millor remuneració, un lloc més singularitzat, doncs jo no podia mantenir allà o retenir ningú", va explicar l’inspector, que després va relatar que aquesta situació va provocar que diversos informes sobre la caixa b del PP no es fessin "perquè no hi havia capacitat investigativa per fer-los".
Però no només havien d’elaborar diversos informes per al jutge Ruz, sinó que també "hi havia un munt de comissions rogatòries per analitzar i informes d’anàlisis pendents sobre fluxos de diners. I molts van quedar sense realitzar, ja que van rebre molta informació que va venir de comptes bancaris a l’exterior que no hi va haver capacitat per fer-ho perquè ni teníem el personal".
