Peramato relleva la fiscal superior que es va enfrontar a García Ortiz
La fiscal general de l’Estat ascendeix Pilar Rodríguez al Tribunal Suprem i envia Pilar Fernández, dona del seu antecessor, a Galícia
Tono Calleja Flórez
La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, proposarà al Govern de Pedro Sánchez el nomenament de María Isabel Martín com a nova fiscal superior de Madrid, fet que implica el relleu d’Almudena Lastra, la fiscal que va declarar contra l’exfiscal general Álvaro García Ortiz en el judici en què va ser condemnat per revelar dades reservades. Peramato, una vegada celebrat el Consell Fiscal, proposarà 22 nomenaments d’alts càrrecs de la fiscalia per al seu nomenament pel Consell de Ministres, segons va informar ahir la Fiscalia General de l’Estat.
Lastra, que aspirava a mantenir-se en el lloc de fiscal superior de Madrid en què fa cinc anys que exerceix, serà substituïda per María Isabel Martín López, des del 2018 a la secretaria tècnica de la fiscalia, òrgan de suport de la fiscal general. Peramato va destacar el seu "alt nivell de competència tècnica, rigor professional i la seva acreditada capacitat per afrontar responsabilitats d’especial complexitat i exigència".
Un altre nomenament rellevant serà el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, considerada rival de Lastra, i que va estar investigada juntament amb l’anterior fiscal general en la causa per revelació de secrets sobre el presumpte frau fiscal d’Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i que ascendeix al Tribunal Suprem com a fiscal del Social. La causa contra ella per la filtració de dades a la premsa va ser arxivada.
Peça clau
Per la seva banda, Pilar Fernández, dona de García Ortiz, deixarà la Fiscalia de Menors a Madrid per tornar a Galícia, on es convertirà en la nova tinenta fiscal de la Fiscalia de la comunitat autònoma. Una altra peça clau a l’equip de la fiscal general de l’Estat serà María José Osuna, nova fiscal de sala cap de la Inspecció Fiscal, després d’estar quatre anys al capdavant de la Fiscalia de Tarragona. El tinent fiscal de la Inspecció serà Juan José Criado.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- ¿Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona i Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- «Ens van ensenyar l’Anella Verda de Vitòria i vam dir: per què no ho portem a Manresa?»