Veneçuela i els EUA reprenen els vols comercials directes set anys després
La novetat s’interpreta com un creixent acostament entre els dos països / American Airlines oferirà dos trajectes diaris a partir del maig
Abel Gilbert
American Airlines (AA) va reprendre ahir les connexions entre Veneçuela i els Estats Units. La companyia havia deixat de volar a Caracas quan va esclatar la crisi de gener del 2019 amb l’autoproclamació del diputat Juan Guaidó com a president encarregat. Nicolás Maduro va decidir trencar relacions amb Washington per la decisió de Donald Trump de reconèixer la legitimitat del legislador. Sis anys més tard, sota la segona Administració de Trump, Maduro ja no es troba al palau de Miraflores i els dos països intenten recobrar el dinamisme de les relacions comercials sota el Govern de la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez. A partir del maig, l’aerolínia oferirà dos vols diaris, que seran operats per Envoy, subsidiària d’AA.
El retorn dels vols directes podria facilitar l'intercanvi comercial i familiar entre la comunitat veneçolana als Estats Units i el seu país d'origen. La novetat ha sigut inequívocament interpretada com un nou gest dels EUA en moments que avancen els negocis en inversions en el sector petroler i s'espera un procés similar a la mineria i les terres rares.
Visita estratègica
En aquest context, el Govern provisional esperava aquest mateix dijous l'aterratge del director del Consell Nacional de Domini Energètic dels EUA, Jarrod Agen. El funcionari va acompanyat per una comitiva integrada per executius dels sectors energètic i miner que s'afegirà a les converses amb Rodríguez. La visita és precedida per la del secretari d'Energia, Chris Wright, que va expressar públicament el seu entusiasme amb el present veneçolà i l'horitzó d'associacions amb els capitals nord-americans. Després de la seva estada a Caracas, l'Assemblea Nacional (AN) va promoure i va aprovar en qüestió de setmanes una nova llei de Mineria que és molt més favorable a les inversions estrangeres.
La Casa Blanca ha donat innombrables mostres de suport a la "presidenta encarregada" després dels successos del 3 de gener que van derivar en el "segrest" de Maduro per part de forces especials dels Estats Units. Rodríguez està per complir el seu quart mes al capdavant de l'Executiu. Una recent enquesta de la consultora brasilera Atlas Intel realitzada per al portal Bloomberg dona compte que la seva imatge positiva va baixar del 35% al març al 31% a l'abril. La desaprovació ha passat del 45% al 47%. El retrocés reflectiria el malestar intern per la situació econòmica. Rodríguez ha demanat paciència. Els veneçolans enfronten alts nivells d'inflació, tenen salaris molt baixos i no s'han resolt les dificultats per accedir a aliments, medicines i serveis bàsics.
