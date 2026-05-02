Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'anterior
Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar
ACN
El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, segons dades facilitades a l'ACN per la conselleria. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat, segons les mateixes fonts. Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs, Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. El curs passat, coincidint amb la commemoració del mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat 1.333 possibles casos d'assetjament.
Davant la detecció de casos, es pot demanar ajuda a la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV), un servei de la conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions de la USAV són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i la resta de professionals per activar els protocols i prendre les decisions que s'escaiguin davant d'un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i registrar-los, entre d'altres.
Educació comptabilitza els casos al Registre de Violències cap a l'Alumnat (REVA), que es va començar a implantar el curs passat. També el curs passat va impulsar el programa '#aquíproubiullying', al que aquest curs s'han incorporat 14 centres nous i que arriba ja a 294 escoles i instituts. Sumar-se al curs implica formació per al claustre.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut