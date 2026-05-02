Eleccions autonòmiques
Els nous votants, entre la il·lusió i la desconfiança
Més de 368.800 andalusos podran exercir per primera vegada el seu dret al vot en els pròxims comicis autonòmics. Què votaran és encara una incògnita, però Vox i Endavant Andalusia són els partits que més creixen en intenció de vot. Quatre d’aquests joves ens expliquen quines són les seves preocupacions.
Celia: «La prioritat ha de ser el bé comú, que es millorin els serveis públics»
Pablo: «Sigui qui sigui el polític al poder, tots busquen algun benefici propi»
SUSANA FERNÁNDEZ
Dues setmanes abans de les eleccions andaluses del 17 de maig, una de les incògnites és què faran els joves que voten per primera vegada. El seu pes pot ser especialment important en aquests comicis, amb un clima de malestar creixent que pot mobilitzar-los més que en anteriors eleccions. L’habitatge, la sanitat i la incertesa sobre el futur laboral són les seves principals preocupacions. També assenyalen la política com un problema greu, amb una clara insatisfacció i desconfiança.
En xifres, són 368.853 els andalusos que podran exercir per primera vegada el seu dret a votar en unes eleccions autonòmiques a Andalusia, cosa que suposa el 5,41% dels gairebé set milions d’electors convocats. Més enllà de les xifres, és important saber com és i com pensa aquesta nova generació de votants, que no sembla tenir gaire bona opinió de la classe política. Quant a l’orientació actual del seu vot, es decanten més a favor de Vox i Endavant Andalusia, tot i que el PP continua sent el preferit, seguit del PSOE, que també creix en intenció de vot en aquest segment d’edat, però menys que els anteriors.
Per acostar-nos més a aquest grup de nous votants, quatre joves andalusos ens expliquen què pensen i quines són les seves inquietuds davant el 17M.
Celia Pedrajas García.
La Celia té 18 anys i treballa des de fa uns mesos com a assessora immobiliària. Viu amb els seus pares i la seva germana a Màlaga capital i té clar tant que anirà a votar el 17 de maig com a quin partit. Per ella, votar és important. "És la manera que tenim de donar les nostres idees i exposar les nostres necessitats perquè realment se’ns escolti". Al Govern andalús que surti elegit li demana que tingui com a prioritat "el benestar comú, la millora dels serveis públics, que abaixi el preu dels habitatges i que intenti eliminar l’homofòbia i el racisme. Hi ha molta desigualtat", conclou.
Pablo Valverde Romero.
Aquest cordovès té 18 anys i estudia 2n del batxillerat Tecnològic. Tot i que reconeix que no està encara gaire informat, veu important votar "perquè així decidim el camí del futur de la nostra comunitat". Al Pablo el preocupa sobretot l’habitatge, perquè d’aquí a uns mesos haurà de buscar un pis d’estudiants. Vol cursar el grau de Ciències de l’Esport i l’Activitat Física, fet que l’obligarà a marxar de Còrdova.
Quan se li pregunta per la immigració, respon que no creu que hi hagi massa immigrants però sí que s’hauria "de controlar una mica més. El problema ve quan és una immigració descontrolada", diu. "Sigui qui sigui el polític al poder, tots busquen algun benefici propi", afegeix.
Mar Herrero Sepúlveda.
Ma lagueña de 18 anys, la Mar estudia el doble grau de Dret i Criminologia i és a l’Associació de Debat Universitari de Màlaga. Tot i que està bastant informada, afirma que veurà els debats durant la campanya.
Defensa que votar és fonamental perquè "és el nostre futur" i en la seva llista de preocupacions destaca si la universitat pública està oferint la formació que es requereix per al món actual. "Amb el boom de la IA, em fa la sensació que m’estic formant per a un mercat laboral que canviarà per complet".
Quant a la seva ideologia, diu que prefereix no etiquetar-se i es defineix com a indecisa respecte al seu vot el 17M.
Ana Rodríguez Reyes.
L’Ana viu a Còrdova i vol estudiar Física quan acabi el batxillerat aquest curs. Anirà a votar el 17M. "Perquè si tenim la sort de viure en un Estat amb un sistema democràtic, hem de fer ús del dret al vot", assenyala. A banda de la sanitat i l’habitatge, li preocupa la manca de suport als autònoms com el seu pare, que considera que han de suportar impostos "elevadíssims". Respecte a l’atenció que els polítics presten als joves, opina: "En general, no escolten gaire els ciutadans".
No té decidit encara el seu vot "al 100%", però ara per ara s’inclina per S’ha Acabat la Festa. El que sí que té ben clar és que al pròxim Govern andalús li demanaria honestedat.
