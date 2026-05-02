Exteriors mira d’alliberar l’espanyol d’origen palestí de la Flotilla
Saif Abukeshek, a qui Israel acusa de ser un "activista de Hamàs", no va desembarcar a Creta amb la resta de la missió humanitària
Mario Saavedra
El Ministeri d’Exteriors d’Espanya ha anunciat aquest divendres que està en contacte amb les autoritats israelianes perquè alliberin Saif Abukeshek, l’espanyol d’origen palestí retingut junt amb el brasiler Thiago Ávila per al seu trasllat a Israel. "Saif Abukeshek hauria sigut il·legalment retingut per Israel i estaria sent traslladat en aquests moments a aquest país. Exigim el seu alliberament immediat, exactament igual que la resta dels ciutadans espanyols", ha dit el ministre espanyol José Manuel Albares.
El Govern d’Espanya ha emès juntament amb el del Brasil un comunicat de condemna per la detenció dels dos activistes, que han qualificat d’"atropellament al dret internacional" a l’haver-se produït en aigües fora de la seva jurisdicció. Els dos països exigeixen a Israel el retorn immediat dels seus ciutadans i que es faciliti l’accés consular per a la seva assistència i protecció.
El Govern de Tel Aviv ha confirmat que s’ha emportat els dos activistes per ser "interrogats", després de confirmar que la resta dels prop de 175 activistes de la Global Sumud Flotilla es troben ja en territori grec, a l’illa de Creta. Entre els alliberats hi ha "prop de 30 espanyols", segons Albares.
Fonts d’Exteriors han assegurat que s’estan portant a terme contactes a "nivells tècnics i diplomàtics" dels ministeris i ambaixades dels diferents països implicats. "Les ambaixades i consolats d’Espanya a Grècia i Israel estan mobilitzats per prestar tota la protecció tant al ciutadà espanyol tan aviat es pugui". "Temem per la seva integritat", va indicar l’activista i membre de la Flotilla Reyes Rigo, que va afegir: "Dimecres a la nit van ser segrestats a 1.500 quilòmetres dels territoris ocupats i ja se sap per quina raó ho han fet. Poden ser executats i temem per la seva integritat".Israel diu que el considera "sospitós de pertànyer a una organització terrorista", mentre que el brasiler Thiago Ávila és "sospitós d’activitats il·legals".
En un missatge comunicat, l’Ambaixada d’Israel a Espanya assegura obertament que Abukeshek "és un activista de Hamàs, manté contacte amb activistes de Hamàs i està implicat en activitats de seguretat contra Israel". "No es tracta d’un activista innocent, sinó d’un individu amb connexions provades amb el terrorisme". Segons l’ambaixada, "actua en nom" del Comitè Popular Palestí a l’Exterior (PCPA), entitat que ha sigut designada organització terrorista per Israel i els EUA per considerar que té contactes amb la milícia islamista que governa de facto a Gaza. Al brasiler Thiago Ávila, Israel el considera "sospitós d’activitats il·legals".
"La Flotilla no és una acció humanitària, sinó una provocació amb suport d’organitzacions vinculades al terrorisme", afegeix la nota de la legació.
