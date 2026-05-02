Hezbol·là utilitza contra Israel drons barats impossibles de detectar
Les armes, que venen d’Ucraïna, són de fibra òptica i poden volar a baixa altura, a gran velocitat i de manera molt sigil·losa
Andrea López-Tomàs
Hussein està extàtic. Mentre condueix el seu taxi pels carrers de Beirut, no pot parar de parlar de l’última novetat al camp de batalla. Presumeix dels nous drons que ha començat a utilitzar Hezbol·là com si es tractés de la millor joguina que li han portat els Reis. "Ho estan canviant tot, són gairebé impossibles de detectar i els israelians no se n’adonen", explica a aquest diari. L’alto el foc en vigor al Líban no ha impedit als dos bàndols, Israel i Hezbol·là, renovar la seva estratègia militar i, fins i tot, innovar. Aquests drons que funcionen amb fibra òptica s’han convertit, d’alguna forma, en l’últim maldecap per a l’Exèrcit israelià.
"Venen de la guerra d’Ucraïna", celebra Hussein. "Tot i que els ucraïnesos ja estan ensenyant als israelians a protegir-se davant ells", explica aquest taxista, resumint els rumors que han arribat a ell. Són drons tan petits com els més convencionals, però tenen una diferència clau. Al no ser pilotats mitjançant senyals GPS ni per control de ràdio, són completament indetectables. Com funcionen amb fibra òptica, porten un fi cable que es va desenrotllant darrere seu i que connecta la consola de l’operador directament amb el dron. Pot portar fins a dos quilos d’explosius i desplaçar-se desenes de quilòmetres per arribar al seu objectiu.
Per això, aquests nous drons s’han acarnissat especialment amb els soldats israelians que es troben en territori libanès. Desenes de milers de reclutes i centenars de contractistes continuen arrasant el sud del Líban amb detonacions d’edificis en més d’una cinquantena de llogarrets frontereres. També han arribat al nord d’Israel, però el mal més gran s’ha produït en terra ocupada que, de moment, s’estén sis quilòmetres a l’interior del Líban. Dijous passat un soldat israelià va morir al sud del país en un suposat atac amb dron. Aquesta setmana un altre soldat i un contractista civil que treballava per al Ministeri de Defensa israelià, probablement demolint cases libaneses, van morir en territori libanès per una agressió amb drons explosius.
Tot i que ni Hezbol·là ni l’Exèrcit israelià han confirmat que aquestes baixes les produïssin els drons amb fibra òptica, les autoritats castrenses han reconegut, sota condició d’anonimat, que no saben com gestionar aquesta nova arma. Així ho han fet un funcionari israelià i un exfuncionari de seguretat israeliana a The New York Times. Les dificultats per interceptar aquests drons es deuen al fet que no són controlats per senyals de ràdio, sinó mitjançant finos cables de fibra òptica. Tenen el mateix gruix que un fil dental, fent-los gairebé invisibles. A més, tenen la capacitat de volar a baixa altura, a gran velocitat i de forma molt sigil·losa. La seva detecció i la seva posterior destrucció són gairebé impossibles abans que sigui massa tard.
Un altre dels grans avantatges d’aquests drons és el seu baix cost. Segons declara Associated Press Ali Jezzini, periodista especialitzat en assumptes de seguretat i militars que segueix de prop les capacitats de Hezbol·là, els drons costen entre 300 i 400 dòlars cada un, i són fabricats localment mitjançant tecnologia d’impressió 3D, i altres components electrònics fàcilment disponibles. Aquests solen utilitzar-se amb finalitats civils, tot i que tenen aplicacions de doble ús. El cable al qual va unit el dron pot estendre’s entre 10 i 30 quilòmetres. Durant els últims anys, aquest tipus d’armament ha sigut utilitzat pels exèrcits de Rússia i Ucraïna en el conflicte que els enfronta.
No obstant, aquest tipus de dron no és infal·lible i té algunes debilitats més que els convencionals. L’analista militar Nidal Abu Zaid explica Al-Jazeera que les carcasses lleugeres de vidre les fan molt vulnerables a les inclemències del temps, com la pluja intensa i els vents forts. A més, el prim cable de fibra òptica pot trencar-se fàcilment si el dron xoca contra un obstacle físic com un arbre o un arbust gran. Tallar aquest filferro és una manera d’evitar que el dron arribi al seu objectiu, però la seva petita mida i la seva curta trajectòria de vol el converteixen en una tasca increïblement difícil.
De moment, l’Exèrcit israelià va optar per improvisar amb xarxes físiques penjades sobre posicions i vehicles militars, cases i finestres. L’objectiu és que els drons s’enredin en elles abans de fer detonar. "Probablement veurem un augment en les solucions tecnològiques, tant per detectar com per fer caure" els drons, va declarar l’exassessor de seguretat nacional del Govern israelià Eyal Hulata els periodistes. El temor és que arribin a les vivendes civils a l’altre costat de la frontera. Si l’ús d’aquests drons s’estén, poden repetir-se les instantànies que s’han registrat en localitats ucraïneses de primera línia. Allà les teulades estan cobertes per enormes teranyines compostes de brins semblants al sedal de pesca.
"Sempre lluitarem"
"Sempre guanyarem perquè sempre lluitarem", constata Hussein, conscient que, amb Israel com a enemic, l’eficàcia dels drons probablement tingui els dies comptats. "Passi el que passi, nosaltres sempre lluitarem", defensa.
Les tropes israelianes no han aturat els atacs que porten a terme aquests dies contra el Líban. Ahir van morir almenys sis persones en bombardejos al sud del país.
