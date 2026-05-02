CONEGUTS I SALUDATS
Impertinent insolència
Josep Cuní
Víctor de Aldama declara i el PSOE es regira. No contra el comissionista ofès, a qui ja havia pres la mida quan el va acusar de finançament il·legal, sinó contra el jutge i el fiscal del Tribunal Suprem perquè, en la vista pel cas Koldo, li han permès posar verd Pedro Sánchez quan el president del Govern ni està en la vista ni se l’espera.
L’expansiva declaració del polivalent empresari, que té una altra causa oberta en el cas Hidrocarburs per una presumpta elusió de l’IVA xifrada en 180 milions d’euros, ha provocat que Alberto Núñez Feijóo hagi llançat un sil·logisme fal·laç però políticament efectiu, per a la seva parròquia: "Si Sánchez no s’ha querellat ja, no era una inventada". En política, els judicis sempre són paral·lels.
La frase ha servit al líder popular per distreure l’atenció del que passava simultàniament a prop d’allà.
En una altra sessió de l’operació Kitchen, aquesta a l’Audiència Nacional, que jutja la sostracció de documents a Luis Bárcenas quan ja no era tresorer del PP però que podien comprometre els seus càrrecs per sobresous opacs, Manuel Morocho, investigador de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef), recordava el seu avís al jutge d’instrucció el 2015 de l’existència d’una investigació policial paral·lela. Just quan la cúpula del mateix Ministeri de l’Interior tenia activada suposadament l’operació Catalunya, a la qual també se citava en una altra sala de la mateixa seu judicial.
Era en la que els germans Pujol Ferrusola negaven conformar una organització criminal i defensaven el llegat de l’avi Florenci, exculpant el seu pare malgrat haver sigut exonerat a causa de raons cognitives. En la seva declaració, Oriol, el fill convergent en qui els seus afins veien l’hereu polític, va evocar uns comptes falsos recollits en un document apòcrif amb què es va imputar la seva dona i que es va sospitar que havia elaborat l’òrbita operativa parapolicial.
Si tot això passés als EUA i no afectés Donald Trump, Hollywood ja estaria fent una sèrie vibrant i àgil on els diferents protagonistes de cada cas es creuarien pels passadissos, barrejarien les seves causes com fa l’excomissari Villarejo, julivert de totes les salses, ocultarien relacions personals i mantindrien altres de sexuals que ho contaminarien tot, perquè nexes, material i embolic no falten.
Tampoc la suposada influència de Begoña Gómez sobre el Govern del seu marit a l’acudir al rescat d’Air Europa, quan Víctor de Aldama exercia d’intermediari comercial en l’operació. Dona del president que ha presentat una denúncia per presumpta agressió contra Vito Zoppellari Quiles (Elx, Alacant, 8 de setembre del 2000).
Esvalotador professional
L’activista, que ha replicat erigint-se en la víctima que també veu el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, suma una altra causa judicial a la seva curta però intensa carrera d’alegria professional, assajada durant la seva etapa escolar i ampliada a les universitats, en les quals l’individu es presentava sense permís per ser corejat pels estudiants que formen part del seu milió i mig de seguidors a les xarxes socials.
Atractiu i descarat per als seus seguidors, odiós i agressiu per als seus detractors, Quiles està pendent que el Congrés li retiri l’acreditació per no complir els requisits bàsics del periodisme, que ell considera que són obsolets i limitadors de la llibertat d’expressió. Per la seva ascendència italiana, probablement sap que això mateix ja ho deia Benito Mussolini ara fa un segle.
Subscriu-te per seguir llegint
