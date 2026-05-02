Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran veu el reinici de la guerra com «l’escenari més probable» atès el fracàs de les negociacions amb els EUA
Teheran va confirmar aquest divendres haver enviat una nova protesta a Washington, rebutjada públicament pel president nord-americà, Donald Trump
Adrià Rocha Cutiller
Davant el fracàs de les negociacions amb els EUA, estancades des de fa un parell de setmanes, l’Iran considera que l’«escenari més probable» a l’Orient Mitjà és la represa de la guerra i les hostilitats entre tots dos països.
«L’evidència mostra que els EUA no estan compromesos a arribar a cap acord o tractat. Les nostres forces armades estan plenament preparades per a qualsevol nova aventura o estupidesa dels nord-americans», ha declarat aquest dissabte al matí el comandant general segon de l’Exèrcit iranià, Mohammad Jafar Asadí, en un comunicat.
«Les accions i declaracions dels funcionaris de l’enemic busquen bàsicament aparèixer en mitjans, primer per evitar una pujada dels preus del petroli i, segon, per excusar-se a ells mateixos del caos que han creat», ha continuat Asadí.
Aquestes declaracions han arribat tot just unes hores després que l’Iran confirmés aquest divendres a la tarda haver enviat a través del Pakistanuna nova proposta de negociacions.
El Pakistan, juntament amb Turquia i Egipte, ha sigut el país que ha focalitzat tot l’intercanvi de missatges entre Washington i Teheran, que es van reunir a Islamabad fa dues setmanes. Des d’aleshores, les xerrades han fracassat, malgrat els intents dels mediadors. L’Iran rebutja asseure’s de nou amb els nord-americans mentre els EUA mantinguin el seu doble bloqueig de l’estret d’Ormuz, ja bloquejat per l’Iran des de l’inici de la guerra.
«No estic satisfet. No ens agrada. Demanen coses que no podem acceptar», va dir el president nord-americà, Donald Trump, aquest divendres a la nit, amb referència a l’última proposta iraniana.
Aquesta, segons funcionaris anònims perses, buscava arribar a un acord inicial que garantís el final de la guerra. Una vegada passés això, l’Iran deixaria de bloquejar Ormuz si els EUA feien el mateix. Tan sols després de tot això els dos països passarien a parlar del programa nuclear iranià i del futur dels 440 kg d’urani altament enriquit – a nivells molt pròxims als necessaris per a la bomba – sota possessió de la República Islàmica.
Washington ho rebutja per complet, ja que el doble bloqueig d’Ormuz – i l’ombra de la guerra, que està suspesa però podria tornar en qualsevol moment– és l’ eina de pressió nord-americana més gran. A causa del tancament d’aquesta via, l’Iran no pot exportar ni cru ni gas, l’única via de finançament internacional de què disposa Teheran.
Tot això, no obstant, té un cost: ni l’Iran ni cap país del Golf és capaç d’exportar el seu producte, cosa que ha fet augmentar els preus del petroli i gas mundials i ha posat en perill, per descomptat, a tota l ’economia global, sobretot l’asiàtica, molt dependent dels hidrocarburs de la regió.
Negociacions complicades
«Amb la nostra proposta, proposem que l’assumpte més delicat, la qüestió nuclear, sigui enviat a un punt final en les xerrades. Així es crearia una atmosfera més conductiva», ha assegurat aquesta font anònima iraniana. Abans de la guerra, no obstant, els EUA i l’Iran ja van intentar aquestes negociacions atòmiques. El resultat va ser una taula trencada per l’inici de la guerra, llançada juntament amb Israel el 28 de febrer.
Trump reclama a l’Iran que acabi amb el seu programa d’enriquiment durant un mínim de 20 anys, i entregui aquests 440 kg d’urani purificat. Teheran ho rebutja: assegura que l’urani és «patrimoni nacional iranià» i que el programa d’enriquiment és el seu «dret sobirà». Tots els experts coincideixen que l’Iran mai va intentar desenvolupar la bomba, però es va acostar a nivells d’enriquiment al límit de poder fer-ho, una clara violació del Tractat de No-Proliferació Nuclear del qual l’Iran és signant. Teheran té urani purificat el 60 %. El requerit per a l ’energia civil és de tot just un 3%. La bomba necessita un 90 % d’enriquiment.
Amenaces i uns llimbs
L’estancament de les negociacions ha portat aquesta guerra a un estat de llimbs. No hi ha bombes ni atacs, perquè van acabar amb l ’alto el foc del 7 d’abril, però tampoc hi ha avenços diplomàtics ni una sortida a la vista. I amb Ormuz encara tancat, l’economia mundial no pot prendre un respir.
Les amenaces de tornar als atacs són allà, i són molt més dures que abans: L’Iran ha assegurat en els últims dies que si tornen els bombardejos, llavors forçarà el tancament de l’estret de Bab el Mandeb, que separa el mar Roig de l’ oceà Índic i és la principal via de comerç entre Àsia i Europa.
