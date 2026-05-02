Junqueras carrega contra Junts per tombar el consorci d’inversions

El líder republicà assenyala els postconvergents per "posar pals a les rodes" i avança que el seu partit insistirà en la iniciativa

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, en la presentació del nou Consorci d'Inversions de Catalunya. / Europa Press

Quim Bertomeu

Barcelona

La decisió del Congrés de derogar amb els vots del PP, Vox i Junts el consorci d’inversions de Catalunya que havien pactat ERC i el PSOE continua portant cua. Ahir va abordar l’assumpte el líder dels republicans, Oriol Junqueras. Va ser la primera vegada que se’l sentia parlar sobre el tema i les seves paraules van ser per criticar l’actitud de Junts i per assegurar que el seu partit no tira la tovallola amb aquest tema. "Sempre hi ha gent disposada a posar pals a les rodes i a fer descarrilar trens tan importants per al nostre país", va dir als periodistes abans de participar en la manifestació del Dia del Treballador a Barcelona.

ERC ha sigut des del principi el gran impulsor del consorci i ha vist com, després de dedicar diversos mesos a convèncer el PSOE per posar-lo en marxa, finalment va ser Junts qui va impedir que prosperés al Congrés.

El consorci havia de servir per vigilar que les inversions de l’Estat a Catalunya s’executin, una cosa que no sempre passa en l’actualitat. Massa sovint, les inversions que s’inclouen en els Pressupostos Generals de l’Estat no s’acaben executant o ho fan amb retard. Un informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat va admetre que, en el primer semestre del 2024, només es va executar un 20% de la inversió prevista a Catalunya. El 2023, la xifra tampoc va superar el 45%, de manera que gairebé la meitat dels recursos no es van arribar a invertir.

Junqueras va tornar a defensar ahir que "Catalunya i la societat catalana necessiten eines de tot tipus per garantir inversions públiques en trens i en totes les infraestructures". Malgrat la decepció que ha suposat per als republicans la decisió del Congrés, el líder d’ERC va remarcar que el seu partit no deixarà caure aquest assumpte. "Insistirem".

Com va avançar EL PERIÓDICO, ERC i el Govern ja treballen en un instrument alternatiu que assumeixi les funcions del fallit consorci. Serà una societat mercantil que posarà en marxa el Govern i que haurà de tenir una representació paritària entre l’Estat i la Generalitat. L’avantatge de la societat mercantil és que pot crear-se sense passar pel Congrés, n’hi ha prou amb un acord del Consell de Ministres, però el desavantatge és que és més fàcil extingir-la si hi ha un canvi de Govern.

Tracking Pixel Contents