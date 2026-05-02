Xoc al Congrés
Junts està preparant una denúncia per assetjament de perfils "vinculats a ERC"
Els postconvergents acusen Esquerra d’impulsar una "campanya de desinformació" a les xarxes sobre l’activitat econòmica dels seus diputats
Gisela Boada
Junts prepara una denúncia per "assetjament" i "agressió" a la seva diputada al Congrés, Marta Madrenas, a qui una persona va escopir al carrer al crit de "per culpa seva, a milions de persones les faran fora de casa seva", segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. L’incident es va produir després que el seu partit, al costat del PP, Vox i el PNB, derogues el decret d’habitatge que prorrogava els lloguers dos anys. Des de les files postconvergents atribueixen l’"actitud violenta" a un assenyalament previ del portaveu d’ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, que en la seva intervenció al faristol durant el debat del decret va llegir un a un els noms dels parlamentaris de Junts i els va acusar de ser "responsables que la gent visqui avui més angoixada".
A més, el partit també té previst emprendre mesures legals per l’assetjament posterior que, segons denuncien, estan patint els seus diputats a les xarxes socials, especialment per la suposada existència d’una "campanya de desinformació" amb dades falses sobre la seva activitat econòmica que des de la formació vinculen amb Esquerra. Dijous, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va explicar a les xarxes que havia "comunicat" als Mossos d’Esquadra que Francesc Roca, que és secretari de política general d’ERC a Sant Martí –com anuncia en el seu perfil–, havia difós informació falsa sobre els seus ingressos a l’atribuir-li la propietat d’un pis de lloguer, una cosa que ella va desmentir. "No tinc cap pis de lloguer (de fet no tinc cap pis)", va replicar la diputada.
Recull de dades
Roca havia difós un llistat dels set representants de Junts a Madrid amb els seus suposats "ingressos mensuals per lloguer", tot i que poc després va esborrar el missatge. Diversos usuaris, però, van recuperar captures de pantalla i les van compartir en resposta al tuit de Nogueras. En aquest mateix missatge, la líder de Junts al Congrés explicava que havia demanat a la policia revisar "aquesta campanya de desinformació i assenyalament" i citava el perfil oficial d’Esquerra, insinuant que podria mantenir activa la seva "estructura B", un òrgan paral·lel –ja dissolt– que es va dedicar a portar a terme campanyes de propaganda encoberta, com ara les que van donar lloc als polèmics cartells sobre l’Alzheimer de l’expresident Pasqual Maragall en les passades eleccions municipals.
De moment, el partit no ha presentat encara la denúncia formal i està valorant si agrupa en una sola causa l’agressió a Madrenas i l’assetjament a les xarxes, o si les tramita per separat. Fonts de Junts asseguren a EL PERIÓDICO que estan "recopilant les dades" i preparant l’acció legal. Segons explica, han detectat més perfils –oberts, privats i fins i tot falsos– que haurien difós informació sobre els ingressos dels seus diputats per desacreditar-los i que atribueixen a "càrrecs intermedis d’ERC" o gent dins del partit. Ara per ara, es tracta de sospites a l’espera que s’obri una investigació, una vegada es presenti la denúncia formal. Tot i així, a Junts insisteixen a vincular aquests fets amb les acusacions públiques de Rufián, que va assenyalar els de Carles Puigdemont per tenir "interessos particulars" i "alguna empresa al seu nom amb pisos de lloguer" després de rebutjar el decret. Unes declaracions que el mateix Puigdemont va denunciar en un text a X que traspassaven "totes les línies de la decència".
Pic d’hostilitats
Junts i ERC fa més d’una dècada que estan barallats. Malgrat que van governar en coalició la Generalitat durant sis anys, mai s’han avingut. El divorci formal es va materialitzar quan el partit de Carles Puigdemont va deixar el Govern liderat per Pere Aragonès l’octubre del 2022. Des d’aleshores les relacions no han deixat d’empitjorar. De res ha servit que Puigdemont i Junqueras hagin recuperat el contacte i fins i tot s’hagin anat veient regularment. No obstant, la situació mai ha escalat tant com fins ara. Si Junts formalitza la denúncia seria el pic d’hostilitats entre les dues parts. Ara , ERC no ha volgut valorar aquest xoc.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut