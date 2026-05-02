Eleccions autonòmiques
El PSOE busca els 580.000 votants de Sánchez que es van abstenir a Andalusia
«Hem d’aconseguir la màxima mobilització davant la hipermobilització que ja té la dreta», asseguren des del partit
Trucaran per telèfon als barris que no van votar el 2022
Luis Ángel Sanz
Els socialistes andalusos han començat aquest cap de setmana una carrera frenètica que culminarà el 17 de maig. L’objectiu: localitzar i mobilitzar els 580.000 andalusos que van votar el PSOE en les eleccions generals del 2023 però que, un any abans, en les autonòmiques del 2022, es van quedar a casa i es van abstenir.
"Sabem qui són, on viuen i quins són els temes que més els preocupen. Ara els hem d’animar a votar un a un, si fa falta". Ho explica gràficament a EL PERIÓDICO un dels capatassos de la sala de màquines del PSOE-A, que treballa ja a plenes revolucions amb l’objectiu de capgirar les enquestes i pujar en vots i escons sobre les últimes eleccions. El cert és que el juny del 2022, el PSOE andalús va tenir en els comicis autonòmics 883.707 vots. I només un any després, en les generals del 23 de juliol del 2023, es van transformar en 1.467.501 sufragis.
Per províncies, les diferències més importants en vots socialistes es van produir a les més urbanes, Sevilla, Màlaga o Cadis, on les diferències de participació es van acostar als 10 punts. Per exemple, a Sevilla, 173.760 votants van recolzar Pedro Sánchez el 2023 però no van escollir la papereta socialista en les autonòmiques un any abans.
"Els nostres no voten el PP"
El PP de Juanma Moreno, no obstant, va tenir pràcticament el mateix nombre de vots a tot Andalusia: 1.582.412 el 2022 i 1.596.044 el 2023, una diferència de menys de 14.000 sufragis. "Aquesta dada demostra", expliquen els socialistes andalusos, "que no hi ha transferència de vot del PSOE al PP a Andalusia. Els nostres no voten el PP, es queden a casa en les autonòmiques".
El principal objectiu del PSOE-A és "aconseguir en aquests 15 dies la màxima mobilització davant la hipermobilització que ja té la dreta". Per a això, durà a terme múltiples "crides a l’acció" perquè "els ciutadans entenguin que aquestes eleccions són molt importants per a la seva vida diària i per a la millora dels serveis públics". Els dirigents socialistes no parlaran de Vox o de la por de la dreta. Al contrari, parlaran dels temes que més preocupen els simpatitzants del PSOE: la igualtat, l’educació de 0 a 3 anys, la sanitat...
Per a això, impulsaran accions que van tenir èxit a la campanya de les generals de l’estiu del 2023 o d’altres que va posar en marxa el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) abans de la victòria electoral de Salvador Illa, com les anomenades massives de telèfon sobretot a les seccions censals on els socialistes es van abstenir. "Tenim localitzats barri a barri els que ens van votar el 2023 i es van abstenir el 2022; tots rebran trucades nostres". Des d’aquesta setmana, el PSOE-A fa 300.000 trucades al dia. Moltes són automàtiques i, en d’altres, a l’altre costat hi ha operadors que no només explicaran per què és important votar el PSOE, sinó que resoldran els dubtes que els ciutadans els plantegin.
També el 2023, el PSOE-A va concentrar les crides a la mobilització de tota mena en els 15 dies de la campanya i el resultat va ser molt bo. Van aconseguir el 33,48% dels vots davant del 24,09% de l’any anterior.
El principal element mobilitzador, segons coincideixen a Ferraz, la direcció regional i els secretaris provincials, és Pedro Sánchez, que tindrà quatre mítings en campanya. El primer va ser ahir a Cártama (Màlaga), on el líder socialista va cridar a la "mobilització, mobilització i mobilització". "Hi ha partit i el guanyarem", va afegir Sánchez, "¡no es pot quedar ningú a casa!" Per això, va cridar al vot útil de l’esquerra: "Cal unir forces entorn de la candidata que pot governar, María Jesús Montero". Sánchez va voler cridar també al vot dels " progressistes que es mobilitzen només en les generals", perquè "necessitem aliats institucionals" en les autonomies, amb referència a la Junta d’Andalusia.
"En els mítings de Pedro desbordem els aforaments perquè hi acudeix gent que no és del partit –no dubta a assenyalar un secretari general provincial–. El president s’ha convertit en una icona de confrontació amb l’extrema dreta, però també davant de Donald Trump o de la ultradreta internacional".
El límit de l’èxit o del fracàs del PSOE-A serà mantenir o millorar els 30 escons que va aconseguir el 2022, el seu pitjor resultat històric. Fa quatre anys, el PP es va veure beneficiat per l’aritmètica electoral i va aconseguir l’últim diputat en diverses províncies. Els socialistes han calculat que si Vox augmenta fins a tres punts, és molt possible que el que més pateixi sigui el PP, amb la qual cosa podria perdre la majoria absoluta i baixar de manera important. El PSOE podria aleshores pujar de 30 escons pràcticament sense augmentar en vots, afirmen fonts de la direcció.
Cap enquesta dona al PSOE més de 30 diputats. Però els socialistes tenen els seus propis càlculs. Tal com recorden des de l’Executiva del PSOE-A, "el 2018 cap enquesta va pronosticar que perdríem la Junta, i la vam perdre; i el 2012 cap sondeig va avançar que el PSOE tornaria a governar, i Javier Arenas es va quedar a les portes de fer-ho".
Fer impressió d’unitat
Des de la seu del PSOE-A destaquen dues diferències entre el 2022 i el 2026 que juguen a favor seu. Fa quatre anys, el PSOE-A "estava trencat en dos; s’arrossegaven encara en carn viva les primàries de Pedro contra Susana i això va provocar una important desmobilització". Aquesta vegada, els socialistes volen provocar un efecte d’unitat. La candidata i exvicepresidenta, María Jesús Montero, compta amb el recolzament de tots els presidents socialistes d’Andalusia, inclosa Susana Díaz.
A més, Juanma Moreno encara no governava. Quatre anys després, els socialistes andalusos asseguren que "hi ha molt emprenyament amb el funcionament dels serveis públics, per l’estat de la sanitat o de l’educació, perquè el seu model privatitzador és el mateix que el de Madrid, però més educat", ressalten. En aquest sentit, el PSOE-A aspira a aglutinar bona part d’aquest vot d’emprenyament pel deteriorament dels serveis públics, el mantra de la campanya socialista.
Finalment, els socialistes defensen que també juga al seu favor la unitat de l’esquerra del PSOE –Sumar, IU i Podem s’han unit a Per Andalusia– i la fortalesa d’aquesta formació i d’Endavant Andalusia, ja que les enquestes els són igual o amb més escons que fa quatre anys.
«Aquesta vegada no es pot quedar ningú a casa»
Sánchez i Zapatero acompanyen a Cártama (Màlaga) Montero en el primer gran acte de la campanya.
«Hi ha remuntada». Així va tancar el seu discurs José Luis Rodríguez Zapatero ahir a la tarda a Màlaga. La localitat de Cártama va paralitzar l’activitat per omplir de gom a gom el que probablement serà un dels grans actes de campanya socialista de cara als comicis del 17 de maig, on la candidata, María Jesús Montero, es juga recuperar el feu que històricament ha ostentat el seu partit a Andalusia davant una dreta amb set de majoria absoluta. El Partit Socialista no es pot permetre regalar minuts al rellotge.
Al poliesportiu de Cártama no hi cabia ningú més. Els 400 simpatitzants del PSOE que es van quedar sense lloc a l’esdeveniment en donen fe. «S’ha quedat petit, aquest pavelló», va assegurar Pedro Sánchez, que no es va voler perdre el primer gran míting de campanya de la que va ser fins fa tan sols un mes la seva mà dreta en el Govern. «Haurem de tornar», va continuar el president, sense escatimar en afalacs la «llum» de Màlaga. Tot seguit va demanar el vot. Així, d’entrada. Cada segon d’aquests 15 dies corren en contra seu. «El Partit Socialista només perd les eleccions quan les dona per perdudes. Aquesta vegada no es pot quedar ningú a casa».
Prioritats
El PSOE andalús planteja una campanya de «prioritats» i parteix de diverses promeses. Entre elles, aplicar la llei de vivenda nacional. Segons l’exministra, el primer Consell del seu Govern es comprometria a facilitar el 20% d’entrada de la vivenda als joves i a beneficiar-los amb «el triple» d’ajuts al lloguer. Una primera presa de terra que també han assegurat que garantiria els «serveis públics sanitaris» amb l’eliminació «per llei» de les llistes d’espera. Montero fa temps que deixa clar quin seria el seu lema de campanya i, per tant, la seva «prioritat nacional». No hi ha sorpreses d’última hora, serà la «defensa del sector públic».
Zapatero va servir tranquil·litat en un míting que arrencava amb rugits i va confessar la seva afició als mítings. «Gairebé sempre estic content, però en campanya més. M’estimula», va dir fent broma. En vigílies del 147è aniversari del PSOE, l’expresident va aprofitar per parlar de memòria històrica. «El PP no té memòria per a res. Tots es fan un Rajoy cada dia amb una hipocresia notable», va criticar.
Amb un ull posat a la campanya electoral de Montero i l’ altre a Gaza, Sánchez també va aprofitar per condemnar des de Màlaga la detenció de Saif Abu Keshek, el castellà que viatjava en la Flotilla interceptada dijous passat per les forces de seguretat israelianes. «Volem l’alliberament del ciutadà espanyol que ha sigut segrestat», va reivindicar. En el míting es van veure tres banderes diferents: la d’Andalusia, la del PSOE i la de Palestina. «Li dic diverses coses a Netanyahu: Espanya sempre defensarà els seus ciutadans i el dret internacional», va exclamar el líder socialista, que es va donar un bany de masses al crit de diversos No a la guerra corejats pels més de 2.000 presents.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut