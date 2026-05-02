Comicis del 17 de maig
¿Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes
EL PERIÓDICO i Predilect actualitzen cada dia les estimacions de vots i escons i el govern més probable després dels comicis
Enquestes de les eleccions a Andalusia 2026: així estan els sondejos
Jose Rico
EL PERIÓDICO ofereix aquest divendres, 1 de maig, la primera entrega del mercat de prediccions Predilect per conèixer l’evolució de les estimacions de vots i escons i el govern més probable en les eleccions andaluses del pròxim 17 de maig. Fruit d’un projecte d’investigació de la Vrije Universit Amsterdam en col·laboració amb Feldlabor GmbH, Predilect és l’únic mecanisme que permet seguir l’última hora de les expectatives electorals més enllà de les enquestes i fins a la mateixa jornada electoral, atesa la prohibició legal de publicar estudis d’opinió durant els cinc dies previs als comicis i fins que tanquin els col·legis electorals. Les dades s’actualitzaran cada 24 hores.
¿QUÈ ÉS UN MERCAT DE PREDICCIONS I COM PARTICIPAR-Hi?
En les andaluses del 2022, el PP va obtenir una històrica majoria absoluta de 58 escons dels 109 que integren el Parlament autonòmic i el PSOE va encaixar el seu pitjor resultat en una comunitat que va governar durant 36 anys al quedar-se amb 30 diputats. Vox va créixer fins als 14 parlamentaris, tot i que no van poder influir en la governabilitat davant la majoria absoluta de Moreno. Quant a l’espai a l’esquerra del PSOE, Per Andalusia va aconseguir 5 representants i Endavant Andalusia es va quedar amb 2. El llindar de la majoria absoluta se situa en els 55 escons.
¿Com van les prediccions del 17-M? En aquesta primera entrega, que recull dades fins al dia d’ahir, el PP perdria la majoria absoluta per la mínima a l’obtenir el 42,88% dels vots i 54 escons, quatre menys que el 2022. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, hauria de buscar el recolzament de Vox o l’abstenció socialista per revalidar la investidura. La candidata del PSOE, María Jesús Montero, empitjoraria el resultat de fa quatre anys al quedar-se amb el 23,8% dels sufragis i 28 diputats, dos menys que les últimes eleccions.
Les baixades de populars i socialistes beneficiarien els seus competidors a dreta i esquerra. L’extrema dreta de Vox milloraria lleugerament el seu resultat i aconseguiria el 15,68% de les paperetes i 18 parlamentaris, quatre més que fa quatre anys. Aquests recolzaments serien claus per a la investidura de Moreno al no arribar a la majoria absoluta. Per la seva banda, Per Andalusia aconseguiria el 8,3% dels vots 6 representants, un més que el 2022, i Endavant Andalusia obtindria el 5,78% dels sufragis i 3 escons, un més que quatre anys enrere.
Pel que fa al govern més probable, les prediccions situen com a escenari postelectoral més plausible una majoria absoluta del PP, amb un 67,53% d’opcions. Les possibilitats d’un govern del PP en solitari però en minoria es col·loquen en el 19,36%, mentre que la coalició entre el PP i Vox compta amb un 12,32% de probabilitats.
EL PERIÓDICO i Predilect donaran a conèixer cada 24 hores els resultats de tres mercats de prediccions: l’estimació del percentatge de vots a cada partit, l’estimació d’escons que obtindrà cada formació i el govern més probable després dels comicis.
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any